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Курс биткоина обновил трехнедельный минимум
Источник материала: Хартия'97
Курс биткоина обновил трехнедельный минимум
За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.
Курс биткоина обновил трехнедельный минимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Криптовалюта подешевела до минимальных значений за последние три недели, до $43 тыс.
За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.
Падение зафиксировали и другие цифровые валюты: например, курс эфириума и лайткоина снизился более чем на 10% за минувшие сутки.
Курс биткоина с начала недели упал на 16%. Сутки назад криптовалюта стоила $47656. Двумя днями ранее стоимость одного биткоина составляла $46,6 тыс.
21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс. и установилась на отметке $44892.
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За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.
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