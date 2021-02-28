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Курс биткоина обновил трехнедельный минимум

01.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс биткоина обновил трехнедельный минимум

  • 28.02.2021, 22:46
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Курс биткоина обновил трехнедельный минимум

За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.

Курс биткоина обновил трехнедельный минимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Криптовалюта подешевела до минимальных значений за последние три недели, до $43 тыс.

За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.

Падение зафиксировали и другие цифровые валюты: например, курс эфириума и лайткоина снизился более чем на 10% за минувшие сутки.

Курс биткоина с начала недели упал на 16%. Сутки назад криптовалюта стоила $47656. Двумя днями ранее стоимость одного биткоина составляла $46,6 тыс.

21 февраля криптовалюта достигла рекордной отметки $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс. и установилась на отметке $44892.

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Теги: Курсы валют
 
 
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За последние 24 часа биткоин просел на 5,4%.
 
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