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Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека
Источник материала: Хартия'97
Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека
Яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.
Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.
Результаты исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Stem Cell Reports.
Ученые выделили из мозга взрослых мышей стволовые клетки и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках,
Исследователи пришли к выводу, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют образования новых нейронов - нейрогенез.
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Яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.
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