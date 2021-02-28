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Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш в Вильнюсе
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш в Вильнюсе
Участники марша исполнили «Погоню» на Кафедральной площади.
Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш в Вильнюсе, а также исполнили «Погоню» на Кафедральной площади.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Участники марша исполнили «Погоню» на Кафедральной площади.
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