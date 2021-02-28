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Тихановская в интервью Bild :«Мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее»
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская, которую оппозиция Беларуси считает победительницей президентских выборов 2020 года, ожидает, что Александр Лукашенко уйдет с должности весной 2021 года. Она надеется на рост давления на него внутри страны.
Foto: Christian Spreitz
«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет»,— сказала госпожа Тихановская немецкому изданию Bild. «Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. <...> Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС»,— добавила оппозиционер. По ее мнению, давление будет расти, и в какой-то момент оно станет «слишком сильным» для господина Лукашенко, и он уйдет,
Госпожа Тихановская выступает за мирный протест. Она поблагодарила ЕС, но пожаловалась на бюрократию. «Мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее»,— сказала она.
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Тихановская в интервью Bild :«Мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее»
Светлана Тихановская, которую оппозиция Беларуси считает победительницей президентских выборов 2020 года, ожидает, что Александр Лукашенко уйдет с должности...
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