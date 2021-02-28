Тихановская в интервью Bild :«Мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее»

Foto: Christian Spreitz

«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет»,— сказала госпожа Тихановская немецкому изданию Bild. «Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. <...> Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС»,— добавила оппозиционер. По ее мнению, давление будет расти, и в какой-то момент оно станет «слишком сильным» для господина Лукашенко, и он уйдет,kommersant.ru