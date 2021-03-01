|
Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в одном из московских ТРЦ
Источник материала: ОНТ
При обрыве аттракциона в торгово-развлекательном центре «Перово Молл» в Москве, пострадали трое детей,
Инцидент произошёл в игровом центре «Парквик», который располагается в ТРЦ «Перово Молл».
Пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.
Фото: cian.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При обрыве аттракциона в торгово-развлекательном центре «Перово Молл» в Москве, пострадали трое детей, сообщает агентство «ТАСС». Инцидент произошёл в игровом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)