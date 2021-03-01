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Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в одном из московских ТРЦ

01.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в одном из московских ТРЦ

При обрыве аттракциона в торгово-развлекательном центре «Перово Молл» в Москве, пострадали трое детей, сообщает агентство «ТАСС».

Инцидент произошёл в игровом центре «Парквик», который располагается в ТРЦ «Перово Молл».

Пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.   

Фото: cian.ru

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При обрыве аттракциона в торгово-развлекательном центре «Перово Молл» в Москве, пострадали трое детей, сообщает агентство «ТАСС». Инцидент произошёл в игровом...
 
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