Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в одном из московских ТРЦ

Источник материала: ОНТ

При обрыве аттракциона в торгово-развлекательном центре «Перово Молл» в Москве, пострадали трое детей, сообщает агентство «ТАСС».

Инцидент произошёл в игровом центре «Парквик», который располагается в ТРЦ «Перово Молл».

Пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

Фото: cian.ru

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