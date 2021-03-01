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Латушко считает санкции ЕС «косметическими мерами»
Источник материала: Навiны
«Мы благодарны ЕС за солидарность, но для нас важны действия», — заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко.
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«Это косметические меры… Санкции не являются самоцелью, но они должны быть инструментом давления на Лукашенко, чтобы он, наконец, перестал мучить белорусский народ. Санкции должны заставить режим вступить в переговоры. Лукашенко никогда не станет добровольно разговаривать с народом. Это может произойти только под давлением», — сказал Латушко.
«Речь идет о санкциях ЕС на разных уровнях, — отметил он. — Прежде всего важно принять меры в отношении судей, выносящих несправедливые приговоры. Это около 400 человек. Многие прокуроры и следователи также должны попасть под санкции. До сих пор не было возбуждено ни одного дела об убийствах мирных белорусов».
«Санкции должны быть целенаправленными и чувствительными для режима», — подчеркнул Латушко.
Осенью прошлого года ЕС принял три пакета санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к фальсификации результатов августовских президентских выборов и преследованию инакомыслящих. Под санкции попали также некоторые предприятия.
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«Мы благодарны ЕС за солидарность, но для нас важны действия», — заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса,...
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