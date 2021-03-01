Латушко считает санкции ЕС «косметическими мерами»

«Мы благодарны ЕС за солидарность, но для нас важны действия», — заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко.





В интервью Welt am Sonntag — воскресному выпуску авторитетной немецкой газеты Die Welt он подчеркнул, что «санкций ЕС недостаточно, фактически они не имеют никакого эффекта».

«Это косметические меры… Санкции не являются самоцелью, но они должны быть инструментом давления на Лукашенко, чтобы он, наконец, перестал мучить белорусский народ. Санкции должны заставить режим вступить в переговоры. Лукашенко никогда не станет добровольно разговаривать с народом. Это может произойти только под давлением», — сказал Латушко.

«Речь идет о санкциях ЕС на разных уровнях, — отметил он. — Прежде всего важно принять меры в отношении судей, выносящих несправедливые приговоры. Это около 400 человек. Многие прокуроры и следователи также должны попасть под санкции. До сих пор не было возбуждено ни одного дела об убийствах мирных белорусов».

«Санкции должны быть целенаправленными и чувствительными для режима», — подчеркнул Латушко.

Осенью прошлого года ЕС принял три пакета санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к фальсификации результатов августовских президентских выборов и преследованию инакомыслящих. Под санкции попали также некоторые предприятия.