ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко считает санкции ЕС «косметическими мерами»

01.03.2021 07:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Мы благодарны ЕС за солидарность, но для нас важны действия», — заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко.

Латушко считает санкции ЕС «косметическими мерами»

В интервью Welt am Sonntag — воскресному выпуску авторитетной немецкой газеты Die Welt он подчеркнул, что «санкций ЕС недостаточно, фактически они не имеют никакого эффекта».

«Это косметические меры… Санкции не являются самоцелью, но они должны быть инструментом давления на Лукашенко, чтобы он, наконец, перестал мучить белорусский народ. Санкции должны заставить режим вступить в переговоры. Лукашенко никогда не станет добровольно разговаривать с народом. Это может произойти только под давлением», — сказал Латушко.

«Речь идет о санкциях ЕС на разных уровнях, — отметил он. — Прежде всего важно принять меры в отношении судей, выносящих несправедливые приговоры. Это около 400 человек. Многие прокуроры и следователи также должны попасть под санкции. До сих пор не было возбуждено ни одного дела об убийствах мирных белорусов».

«Санкции должны быть целенаправленными и чувствительными для режима», — подчеркнул Латушко.

Осенью прошлого года ЕС принял три пакета санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к фальсификации результатов августовских президентских выборов и преследованию инакомыслящих. Под санкции попали также некоторые предприятия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы благодарны ЕС за солидарность, но для нас важны действия», — заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона в одном из московских ТРЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by