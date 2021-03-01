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Замужнюю учительницу арестовали за сексуальный контакт с семиклассником
Источник материала: Tut.by
В американском штате Алабама арестовали учительницу математики Эштон Алану МакКласки за сексуальный контакт с семиклассником. Учительнице 27 лет, она три года замужем, столько же работает в школе, пишет
МакКласки предъявили обвинение в сексуальной связи с учащимся младше 17 лет и запретили общаться с жертвой. Впоследствии шериф округа Лодердейл Рик Синглтон выпустил учительницу под залог в размере 50 000 долларов.
МакКласки грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание.
Предположительно, жертва — член семьи сотрудника офиса шерифа. Дело МакКласки передали в Государственное бюро расследований (SBI) Алабамы из-за конфликта интересов.
Директор школы, где работала МакКласки, заявила, что учительницу отправили в отпуск после предъявления ей обвинения.
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Учительнице 27 лет, она три года замужем, столько же и работает в школе.
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