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Замужнюю учительницу арестовали за сексуальный контакт с семиклассником

01.03.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском штате Алабама арестовали учительницу математики Эштон Алану МакКласки за сексуальный контакт с семиклассником. Учительнице 27 лет, она три года замужем, столько же работает в школе, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.


Фото: Facebook Ashton Alana McCluskey

МакКласки предъявили обвинение в сексуальной связи с учащимся младше 17 лет и запретили общаться с жертвой. Впоследствии шериф округа Лодердейл Рик Синглтон выпустил учительницу под залог в размере 50 000 долларов.

МакКласки грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание.


Фото: Facebook Ashton Alana McCluskey

Предположительно, жертва — член семьи сотрудника офиса шерифа. Дело МакКласки передали в Государственное бюро расследований (SBI) Алабамы из-за конфликта интересов.

Директор школы, где работала МакКласки, заявила, что учительницу отправили ​​в отпуск после предъявления ей обвинения.


Фото: Lauderdale County Detention Center

 
 
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Учительнице 27 лет, она три года замужем, столько же и работает в школе.
 
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