ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МВД Кубраков назвал предателей

01.03.2021 07:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Во всех городах Беларуси жители чувствуют себя защищенными, органы внутренних дел способны обеспечить охрану правопорядка, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Глава МВД Кубраков назвал предателей

«Мое мнение как гражданина, отца, мужа, как человека, который живет в обществе: на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске люди чувствуют себя защищенными. К нам много очень людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно, ведь если к нам обращаются люди, значит, мы нужны», — считает глава ведомства.

По его словам, обстановка в стране под контролем, сотрудники правоохранительных органов «способны обеспечить охрану правопорядка на улицах наших городов».

При этом Кубраков особо подчеркнул в программе «Контуры» на телеканале ОНТ, что сотрудники милиции «реагировали на все сообщения, все вызовы, помогали людям, в том числе тем, кто днем выходили на улицу и нарушали общественный порядок, строили баррикады, но приходили домой, и иногда у них возникали конфликты и еще что-то».

Глава МВД признал, что в ведомстве были увольнения, назвал их немногочисленными и увязал с тем, что уволившиеся не справились с нагрузкой.

«Сотрудники, которые ушли, а их было немного, — это болезненный для меня вопрос. Ведь все прекрасно знают, что служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники находятся на посту 24 часа. Уголовный розыск или участковые инспекторы находятся на службе всегда: в любое время по любому звонку сотрудник выезжает на работу. Что касается событий августа, да, такие сотрудники были, которые не выдержали и уходили», — заявил Кубраков.

По словам министра, в милиции относились к этому с пониманием. «Но были и такие сотрудники, которые не просто уволились, но и постарались на этом, как говорит молодежь, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально, не получилось, ты не смог — ладно, но когда ты начинаешь обсуждать, говоришь в адрес коллег гадости — это больше похоже на предательство», — считает руководитель МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всех городах Беларуси жители чувствуют себя защищенными, органы внутренних дел способны обеспечить охрану правопорядка, заявил министр внутренних дел Иван...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовые ведомства потратят десятки миллионов на IT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by