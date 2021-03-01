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Гол Шаранговича не помог «Нью-Джерси» — победу сопернику принес Овечкин
Источник материала: Навiны
Белорусский форвард Егор Шарангович отметился третьим голом в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона.
В домашней встрече с «Вашингтоном» «дьяволы» уступили — 2:3.
Наш нападающий сравнял счет (2:2) в самом начале второго периода (23:20).
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Белорусский форвард Егор Шарангович отметился третьим голом в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона.
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