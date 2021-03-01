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Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

01.03.2021 07:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта весна приносит не только надежды на потепление, но и новые законы — КоАП, ПИКоАП и документ о транспортном налоге, пришедшем на смену госпошлины. Мы собрали самые распространенные вопросы наших форумчан на тему новых норм, вступающих в силу с 1 марта. Постараемся в одном материале простыми словами (но со ссылками на полные тексты статей НПА) рассказать о законодательных нововведениях, начинающих действовать уже с этого понедельника.

Список вопросов:

За отсутствие техосмотра будут штрафовать по камерам с 1 марта?

Если кратко, то нет.

Действительно, такая возможность предусмотрена новым КоАП, причем отвечать будет владелец (в том числе ИП или юрлицо), а не водитель — если не установлено, что за рулем был другой человек. Раньше ответственность собственников авто при фиксации камерой была закреплена только для нарушений правил парковки и превышения скорости. В новой редакции КоАП используется размытая формулировка — «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (ст. 4.8).

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Однако просто разрешения со стороны закона недостаточно. Идею же нужно каким-то образом воплотить в жизнь. И в этом вопросе пока пауза. Для реализации «Белтехосмотр» должен предоставить свою базу данных ТС, прошедших или непрошедших ТО, сотрудникам ГАИ. Эта же база данных должна оказаться в распоряжении ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» и других операторов камер фотофиксации. Насколько известно, этого не произошло. Хотя, как заверяли специалисты «Безопасных дорог Беларуси», технически это сделать несложно. В самой ГАИ заявили: «С технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится».

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Одним словом, штрафовать по камерам за отсутствие ТО стало возможным по закону, но техническое воплощение пока догоняет. Правда, очереди у станций диагностики от этой информации меньше не стали.

А за что в теории смогут приходить «письма счастья»?

Если кратко — почти за все водительские нарушения.

Предполагается, что закон даст возможность присылать «письма счастья» за езду на ТС без разрешения на допуск к движению (без техосмотра), за отсутствие обязательной страховки, за превышение на основе показаний средней скорости. Это в ближайшее время. В более отдаленной перспективе, возможно, камеры смогут фиксировать проезд на красный сигнал, остановку за стоп-линией, движение по полосе общественного транспорта, разговор по телефону за рулем, неиспользование ремней безопасности. Эта работа ведется еще с 2013 года.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

В принципе, формулировка «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (ст. 4.8 КоАП) настолько широка, что в теории почти все водительские нарушения можно подвести под это определение. Опять же, дело за техническим воплощением. Тут впору напомнить об обещаниях ГАИ развивать практику, когда датчики устанавливают не стационарно, а используют в патрульных автомобилях, находящихся в потоке, в движении.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Станут ли штрафы меньше? За что наказывать перестанут?

Если кратко — большинство штрафов останутся прежними.

Новый КоАП в свое время представляли как либеральный — с этой целью из него вычеркнули балльную систему для водителей (звучала фраза «Меры были восприняты как карательные»). Так в чем либерализация? Правонарушения разделили на три категории: проступки, значительные и грубые (ст. 2.2 КоАП). При проступке вместо штрафа нарушитель будет освобождаться от ответственности. Для этого нужно несколько условий: признать факт нарушения и в течение последнего года не иметь «административок» — то есть «согласен» и «в первый раз» (8.3 КоАП). Правило не работает при фиксации камерами. Проступками считаются разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, непропуск пешехода, буксировка с нарушением, нечитаемый номер, отсутствие ТО и другие нарушения, за которые назначают штраф до 10 б. в. для физлиц.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

При этом не подлежат освобождению от ответственности самые распространенные водительские нарушения (8.3.4 КоАП). Никакие изменения не коснутся нарушений правил проезда ж/д переезда, правил проезда перекрестков, правил движения в жилых зонах, правил остановки или стоянки грузовиков и автобусов, скоростного режима, требований дорожных знаков или разметки, требований остановки, требований светофоров или регулировщика. То же касается движения с неисправностями, с заведомо скрытым номером, без обязательной страховки в случае ДТП; нарушения ПДД велосипедистом или лицом, участвующим в движении и не управляющим ТС, что повлекло создание аварийной обстановки; повторных нарушений в течение года: разговор по телефону, нарушение правил перевозки пассажиров или грузов, правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Одним словом, чтобы автомобилист смог попасть на послабление, должно совпасть немало факторов.

Можно ли назвать перемены в КоАП ужесточением?

Если кратко — ужесточение коснется нетрезвых, превышающих и протестующих водителей.

Начнем с автомобильных проявлений протеста. Вырастает штраф за нарушение правил подачи сигнала в нарушение правил «в месте проведения массового мероприятия» (18.13.4 КоАП). Легально можно жать на клаксон для предотвращения ДТП в населенном пункте или для предупреждения об обгоне вне населенного пункта (согласно п. 172 ПДД). Все остальное — нарушение, за которое положен штраф до 3 б. в. А если рядом массовое мероприятие — штраф вырастает до 10 б. в. с лишением прав до года или без лишения. Также за «умышленное блокирование транспортных коммуникаций» верхний порог штрафа увеличили с 10 до 50 б. в., а в месте проведения массового мероприятия собираются штрафовать от 6 до 50 б. в. с лишением прав от года до двух лет или без лишения (18.1 КоАП).

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Также ужесточают наказания за погони (18.17 КоАП). Штрафы увеличиваются (ранее — от 5 до 20 б. в., теперь — от 30 до 50 б. в.); появляется новая санкция за невыполнение неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке, повлекшее преследование, — арест. Во всех случаях лишают прав до двух лет.

Разделяют степень опьянения за рулем (18.15 КоАП). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) предлагают штрафовать на 100 б. в. и лишать прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывать штрафом в 200 б. в. и пятью годами лишения прав. Для сравнения: КоАП во «вчерашней» редакции предусматривает штраф от 50 до 100 б. в. с лишением прав на три года. Напомним, такие последствия наступают как за пьяное вождение, так и за передачу управления нетрезвому человеку, и за отказ от медосвидетельствования.

Вводят отдельную статью (18.12.3-4 КоАП) за превышение скорости от 30 до 40 км/ч (штраф от 3 до 10 б. в.) и за превышение на 40 и более км/ч (штраф от 8 до 12 б. в.). Наказание за повторность в течение года сохраняется. Повторность не распространяется на нарушение, зафиксированное камерами.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Как снять авто с учета, чтобы не платить налог, если неизвестно, где машина?

Если кратко — будет простой механизм, но пока его нет.

Параллельно с изменениями в административных кодексах набирают обороты и новшества в налоговом. С начала года госпошлину заменил транспортный налог, привязанный к факту владения машиной. В ноябре МНС разошлет всем автовладельцам счета. За легковушку от 1,5 до 1,75 тонны придется заплатить 81 рубль. Горячая дата в этом вопросе — 1 июля 2021 года. До этого срока нужно успеть избавиться от автохлама, от «зависших» по документам, но давно проданных без оформления машин (например, по доверенности). Кто-то уже начал поиски новых хозяев. Обещали, что будет придуман механизм упрощенного снятия с учета в ГАИ, будет обнародовано постановление Совмина (то есть начнет действовать с 1 марта). По данным МНС, это решит проблемы владельцев разобранных авто, без регзнаков, VIN или документов на право владения. Однако пока документ Совмина не опубликован.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Исходя из слов представителя МНС, перечень действий в случае, если вы владелец и машина не находится в вашем пользовании, можно упростить до трех пунктов.

  1. Авто не на ходу? Нужно действовать по упрощенной схеме снятия с учета.
  2. Авто на ходу? Нужно искать нового хозяина, заключать договор купли-продажи и оформлять его в ГАИ.
  3. Авто на ходу, но новый владелец отказывается встретиться для переоформления? Можно заинтересовать его, упомянув, что есть возможность снять машину с учета как неэксплуатируемую.
Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Станут ли чаще лишать прав, запрещать выезд из страны, изымать, арестовывать машины?

Если кратко, то да.

Вместе с КоАП изменения претерпел и процессуально-исполнительный кодекс. В ПИКоАП предложена новая глава, которая регулирует ускоренный порядок ведения административного процесса. В ней регулируется освобождение от ответственности — при тех самых проступках; упрощенный порядок разбирательства на месте при признании человеком вины; постановления — «письма счастья». Но есть и новшества, которые точно нельзя назвать либеральными.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Например, вводятся новые меры обеспечения административного процесса — запреты, длящиеся до момента оплаты штрафа (8.1 ПИКоАП). И обе они касаются водителей, в отношении которых начат административный процесс. Это ограничение выезда за границу и временное ограничение прав на управление ТС (исключение — если права являются единственным средством получения дохода). Такие запреты может накладывать только суд за разные нарушения: неисполнение предписания (например, пройти ТО), воспрепятствование проведению проверки (например, экспертизы VIN), неповиновение законному распоряжению должностного лица (например, выйти из машины), оскорбление должностного лиц (в том числе в сети), нарушение погранрежима (в том числе на съемку), незаконный ввоз лиц в Беларусь, незаконные организация деятельности общественного объединения, участие в их деятельности.... (24 КоАП). Всего в этом списке 59 пунктов.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

В этой же главе кодекса объясняются новые правила ареста на имущество. Появились дополнительные поводы для ареста на транспортное средство: бесправная езда и нетрезвое вождение (8.7.9.2 ПИКоАП).

Там же упоминается новая мера, которая в теории должна решить давний спор со штрафстоянками и большими счетами от них. «Хранение имущества, на которое наложен арест, осуществляется на безвозмездной основе», — говорится в новой редакции кодекса (8.7.11 ПИКоАП). По идее, отныне штрафстоянки должны перестать требовать деньги «за хранение».

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

В КоАП вводят отдельную ответственность за стоянку на местах для инвалидов — штраф в две базовые (18.18.2), а повторность в течение года за нарушение правил парковки легковушками исключают. Новая редакция ПИКоАП в свою очередь закрепляет возможность эвакуации авто нарушителей с мест для инвалидов.

Что изменится в общении с инспекторами, можно ли снимать на видео?

Если кратко — снимать можно с разрешения.

Спорам о том, можно снимать инспектора или нет, уже много лет. В новом ПИКоАП попытались разрешить его. Ранее формулировка была довольно размытой: «По решению должностного лица, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться технические средства (звуко- и видеозапись)». Сейчас постарались добавить конкретики: «Применение таких средств другими лицами допускается только с разрешения должностного лица органа, ведущего административный процесс» (6.12.2 ПИКоАП). Правда, кто такие эти самые «другие лица», не поясняется. Следовательно, стоит ожидать новых споров.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

Закреплено наказание по видео. Должны быть выполнены следующие условия: наличие записи, которая может быть изъята и приобщена к делу; признание вины нарушителем, когда это не оспаривается другой стороной (6.12.5 ПИКоАП). В таком случае иные процессуальные действия могут не производиться.

Зато законодательно разрешили вести аудиозапись во время открытого рассмотрения административного дела, то есть, например, на разборе в ГАИ (6.12.6 ПИКоАП). А вот видео и фото — опять же только с разрешения.

Новые «водительские» законы в вопросах и ответах. От штрафов за ТО по камерам до общения с сотрудниками ГАИ

 
 
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