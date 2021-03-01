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Белорусский хоккеист Шарангович снова забил за «Нью-Джерси»

01.03.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусский хоккеист Шарангович снова забил за «Нью-Джерси»

  • 1.03.2021, 8:09
Белорусский хоккеист Шарангович снова забил за «Нью-Джерси»
фото с сайта naviny.by

Это его третий гол в НХЛ.

Белорусский форвард Егор Шарангович отметился третьим голом в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона, пишет сайт naviny.by.

В домашней встрече с «Вашингтоном» «дьяволы» уступили — 2:3.

Наш нападающий сравнял счет (2:2) в самом начале второго периода (23:20).

Викторию же гости добыли благодаря прервавшему серию без голов Александру Овечкину (33:37).

У белоруса это третья заброшенная шайба, а у россиянина — седьмая.

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