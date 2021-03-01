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Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США
Источник материала: Хартия'97
Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США
Бывший президент США повторил убеждения, что он выиграл выборы в 2020 году.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает участие в президентских выборах в 2024 году.
Об этом он сказал во время выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде 28 февраля, сообщает
Бывший президент США уверен, что сможет одержать победу на выборах «в третий раз». Также Трамп повторил убеждения, что он выиграл президентскую гонку в 2020 году.
«Вообще-то они только что проиграли, Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить победить их (демократов — ред) в третий раз», — сказал он.
Также Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.
«Честные, защищенные от нарушений выборы — это приоритет. Нам немедленно нужна электоральная реформа», — сказал он.
Экс-президент повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.
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Бывший президент США повторил убеждения, что он выиграл выборы в 2020 году.
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