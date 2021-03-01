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Прогноз по валютам: каких изменений доллара ждать в марте?
Источник материала: Партизан
На внутреннем валютном рынке в конце зимы две основные иностранные валюты - доллар и евро - укрепились к белорусскому рублю. А российский рубль подешевел. Как изменятся курсы валют в начале весны? Об этом в комментарии
- Если говорить о внешних факторах, то на белорусский валютный рынок на прошедшей неделе влияли рост евро и снижение российского рубля.
Валютная пара евро/доллар выросла с 1,2110 до 1,2150, или на 0,3%.
К российскому рублю доллар вырос с 73,9 до 74,4, или на 0,6%.
Евро вырос с 89,5 до 90,4 российского рубля, или на 1% ровно.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль немного подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,54%. Евро подорожал на 0,87%. А российский рубль подешевел на 0,1%.
Выросшие доллар и евро утянули стоимость валютной корзины вверх. Корзина подорожала на 0,29%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к валютной корзине.
Основное снижение российского рубля пришлось на торги пятницы. А за день до этого, на торгах в четверг, российский рубль успел обновить максимум с начала этого года. Кстати, в этот же день максимум обновила и валютная корзина.
На начавшейся неделе эксперт ожидает умеренный рост доллара и евро.
Доллар может вырасти до 2,62 белорусского рубля.
Евро может подорожать до 3,19 белорусского рубля.
Российский рубль вероятнее всего останется вблизи 3,50 белорусского рубля за 100 российских.
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На внутреннем валютном рынке в конце зимы две основные иностранные валюты - доллар и евро - укрепились к белорусскому рублю. А российский рубль подешевел. Как...
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