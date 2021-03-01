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Госкомвоенпром: белорусская ракета для РСЗО "Полонез" уже готова

01.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время планируется испытание ракеты на территории одного из иностранных государств.

Госкомвоенпром: белорусская ракета для РСЗО "Полонез" уже готова
Одно из главных направлений деятельности военно-промышленного комитета Беларуси – создание собственной ракеты, об этом, пишет Sputnik, в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

"В самое ближайшее время на территории иностранного государства состоится испытание ракеты. Наземные испытания прошли успешно и мы, конечно же, верим, что все у нас получится", – сказал Пантус.

По его словам, за последние годы в Беларуси фактическим с нуля создана собственная школа ракетостроения.

"Далеко не каждая страна может похвастаться тем, что у нее есть самостоятельные конструкторские бюро, которые занимаются разработкой столь серьезных проектов", – подчеркнул глава Госпомвоенпрома.

Ранее сообщалось, что стрельбы белорусскими ракетами для комплекса "Полонез" с дальностью до 300 километров планируется провести в 2021 году.

По информации Госкомвоенпрома, наземные испытания опытных образцов ракет предварительно подтвердили их основные характеристики и правильность принятых технических решений.

Кроме того, по словам Пантуса, Госкомвоенпром продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук".  В 2021 году она будет проходить третий этап испытаний.

РСЗО "Полонез" – самая известная новинка белорусского ВПК, систему приняли на вооружение в 2016-м. "Полонез" способен поражать живую силу и бронированную технику с высокой точностью на расстоянии до 200 километров. Позже была испытана модернизированная версия РСЗО, в ней дальность стрельбы увеличена до 300 километров.
 
 
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В ближайшее время планируется испытание ракеты на территории одного из иностранных государств.
 
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