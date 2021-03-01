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Нет такого гонорара, чтобы продала совесть Yara
Источник материала: Партизан
27 февраля 2021 года белорусская диаспора в Киеве провела пикет у посольства Норвегии в поддержку стачкома Беларуськалия, призывающего руководство компании Yara разорвать контракт с Беларуськалием и не спонсировать режим Лукашенко.
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27 февраля 2021 года белорусская диаспора в Киеве провела пикет у посольства Норвегии в поддержку стачкома Беларуськалия, призывающего руководство компании Yara...
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