«С последними упрощениями становится полегче». Айтишник делится советами по переезду в Украину

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали про опыт айтишника по получению ВНЖ в Украине — пока белорус решает возникшие на его пути трудности. После публикации с нами связался еще один разработчик, который за относительно короткий срок смог легализоваться в Украине. Он поделился с нами, как можно быстро оформить вид на жительство, собрать нужный пакет документов и заодно открыть здесь ИП (в конце краткий список советов).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: NordWood Themes / Unsplash

Александр приехал в Украину в августе 2020-го, однако занялся оформлением вида на жительство лишь в конце года, когда понял, что его пребывание здесь затянется. На тот момент белорусы могли легально находиться в Украине без вида на жительство лишь 90 дней подряд — после этого срока следовало выехать из страны, подождать еще 90 дней и лишь затем снова въехать.

Но в конце 2020 года кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому граждане Беларуси могут находиться здесь без визы до 180 дней в течение 1 года.

Как оказалось, 180 дней недостаточно, чтобы стать налоговым резидентом в Украине. Зато этого срока хватит, чтобы получить временный или даже постоянный вид на жительство и открыть ФОП — украинский аналог нашего ИП .

Как получить вид на жительство в Украине

Для легального проживания в Украине белорусу нужно получить вид на жительство — временный (действует до 3 лет и не дает автоматического права на трудоустройство) или постоянный (бессрочный, нужно продлевать раз в 10 лет, не требует оснований для продления плюс дает право работать).

По словам Александра, собрать часть документов для иммиграции можно еще в Беларуси и перевести их уже в Украине. Либо же белорус может въехать в Украину как турист и заняться бумажными делами уже здесь. Причем, отмечает собеседник, даже будучи в статусе туриста в Украине можно открыть ФОП (на украинском «фізична особа-підприємець», то же, что и индивидуальный предприниматель) и начать зарабатывать деньги.

Как можно получить временный вид на жительство айтишнику? Первый вариант —

по трудоустройству: в этом случае понадобится оффер от украинской компании, трудоустройство в штат, оплата налогов по стандартной ставке и привязка ВНЖ к работодателю. Но, откровенно говоря, устраивать программиста в штат в Украине невыгодно — налоговая нагрузка составит около 40%. Поэтому в этой стране распространена схема, когда айтишник регистрируется в качестве ФОП (ИП) и с ним заключают договор подряда.

Второй вариант — по учебе (здесь все понятно). Третий — по волонтерству. Четвертый — в случае воссоединения с супругом, брак и другие основания (полный список можно посмотреть по ссылке ).

Кроме того, постоянный вид на жительство можно получить, если у вас есть родственники, родившиеся в Украине. Но, как говорит Александр, «в этой теме много спекуляций и в целом такие вещи часто делают за деньги». По его мнению, несмотря на попытки различных ведомств упросить украинское законодательство, оно все еще довольно запутанное и порой действительно проще найти посредника, чем попытаться сделать все самому.

Еще вариант — оформить статус «зарубежного украинца» (что-то вроде Карты поляка, подробнее про это рассказывается здесь ). Но самый простой и понятный путь для белорусского программиста — переехать в Украину по квоте для высококвалифицированных специалистов. Этим способом и воспользовался Александр.

Айтишников привлекают в Украине по квоте. Не так давно кабинет министров по инициативе министерства цифровой трансформации утвердил квоту на иммиграцию в Украину для 5000 иностранных IT-специалистов для трудоустройства по упрощенной процедуре.

Какие документы потребуются?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

Но как доказать, что ты высококвалифицированный специалист? Все довольно просто — список профессий с требованиями есть на сайте Минцифры Украины.

В случае с представителями ИТ-сектора критерии следующие: стаж работы по специальности — от 3 лет; справка о доходах за предыдущий год (не менее 2000 долларов в месяц gross или до уплаты налогов) и диплом о высшем образовании (опционально). Вдобавок к обязательным требованиям вроде стажа или дохода айтишник должен соответствовать еще как минимум одному дополнительному (список есть в конце документа ).

Александр соответствовал всем этим требованиям, так что он решил подаваться на постоянный вид на жительство (на временный айтишник на тот момент уже не успевал — подавать документы на ВНЖ следует не менее чем за 15 рабочих до истечения легального срока пребывания в стране).

— Подача айтишников по квоте — новшество: ее изначально придумали для деятелей культуры, ученых и так далее, но благодаря Министерству цифровой трансформации Украины к ней добавились и айтишники, — рассказывает Александр. — Из-за новизны сама процедура подтверждения квалификации для соответствия квоте не отработана. В главной киевской «миграционке» мне сказали, что я в первой десятке.

Как оформить постоянный вид на жительство? Первым делом надо подать прошение на разрешение на иммиграцию, по-украински «дозвіл на імміграцію» — когда вы его получите, то вам в течение двух недель выдадут свидетельство на постоянное проживание (называется «посвiдка»).

Прошение могут рассматривать до года. Почему так долго? Чтобы проверить все документы. Но не так давно Минцифры договорилось с «миграционкой», что запросы на разрешение на иммиграцию по квоте будут рассматривать до 4 месяцев. Плюс Кабмин Украины 23 декабря принял постановление, согласно которому при подаче на разрешение на иммиграцию по квоте айтишникам-белорусам и членам их семей автоматически в течение трех дней выдают временный вид на жительство на год.

Александр говорит, что он предоставил в государственную миграционную службу следующие документы: копию трудовой книжки, справку о зарплате за прошлый год и диплом. Кроме того, он заказал онлайн в Беларуси справку об отсутствии судимостей (важно — она должна быть с апостилем), правда, получали ее все равно по доверенности. Если же белорус планирует переезжать вместе с родными, то ему или ей потребуется еще и справка о составе семьи, выданная в родной стране, плюс свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей.

— Самым сложным для меня оказались справки, учитывая, что собирал я бумаги уже будучи в Украине, — говорит Александр. — Ехать в Беларусь я не собирался, поэтому написал у нотариуса и отправил в Минск доверенность на родственника. Доверенность перевели и заверили уже в Беларуси и все справки получили по этой доверенности.

Что еще следует сделать? Прежде всего, перевести справки, выданные в Беларуси, на украинский. А также получить медицинские справки, которые бы подтверждали, что вы не болеете хроническим алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией или определенными инфекционными заболеваниями. Все это делается в Украине.

Поначалу Александр как законопослушный белорус отправился в профильный диспансер, где ему сообщили, что ничего не смогут сделать для человека без регистрации. К счастью, частные медцентры в Украине также могут выдавать такие документы, так что айтишник обратился туда, заплатил 50 евро и за полчаса обошел всех врачей.

Регистрация — еще один важный момент: нужно найти собственника квартиры, который напишет у нотариуса бумагу о согласии на постоянное проживание и регистрацию белоруса в своем жилье. Но в Украине люди относятся к подобным вопросам с настороженностью, так как в случае чего человека нельзя будет выселить без суда. Поэтому приезжие ищут здесь посредников, готовых за 100 и больше долларов в год оформить как регистрацию, так и согласие.

— Еще можете поискать кого-то знакомого, кто вас «пропишет». Ну или не тратьте время. У вас есть выбор: либо пытаться все сделать самому, либо заплатить посреднику, — добавляет Александр.

Вариант для решивших стать индивидуальными предпринимателями

Плюс к вышеперечисленному еще в сентябре Александр оформил ИНН, который может понадобиться для открытия счета в банке, ФОП и так далее. «В целом, это личный номер, который в Украине используется много где, поэтому лучше его сделать сразу», — отмечает айтишник.

— Для оформления нужен паспорт, заверенный перевод. Приходите с этим в налоговую (либо центральную в Киеве, либо в ту, где работают с иностранцами в других городах). Заполняете заявление — и ИНН бесплатно выдают через несколько дней, — продолжает он. — Также я получил электронную цифровую подпись (потребуется лишь 5 долларов, 15 минут времени и своя флешка). С ней в Украине можно делать кучу полезных вещей: получать выписки из реестров, вести переписку с госорганами и даже открыть ФОП онлайн. Что я и сделал: заполнил онлайн-форму, а на следующий день получил е-мейл о том, что ФОП зарегистрирован. Еще через день я появился в реестре плательщиков единого налога и скачал выписку — это официальное подтверждение того, что я являюсь ФОП. С этим (и счетом в банке) уже можно работать на местные ИТ-компании.

Затем я открыл счет в банке (оффлайн, но резиденты могут и онлайн), заключил договор с украинской компанией и начал получать деньги уже в Украине. Налоги, кстати, тоже можно платить онлайн.

Александр добавляет, что налог для ФОП — 5%, плюс примерно 32 евро социального взноса (аналог ФСЗН) в месяц. Для сравнения, в Беларуси его платит работодатель и он составляет 35% от средней ЗП по стране (для сотрудников ПВТ).

Что в итоге?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Viktor Talashuk / Unsplash

Белорус считает, что вся процедура прошла бы быстрее, знай он заранее весь список бумаг и сам порядок.

— С последними упрощениями для белорусов все становится полегче: времени на оформление больше. Кроме того, «миграционка» тоже получила опыт работы с белорусскими айтишниками и становится шустрее.

Также Минцифры просит писать им — они будут помогать желающим переехать и ускорять работу других органов. В этом ведомстве есть Александр Компаниец — он руководитель Директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации. Можно сказать, что Александр — входная точка в процессе по привлечению айтишников в Украину. К нему можно обращаться по любым вопросам, касающимся получения вида на жительство, будь то подтверждение квалификации или же просьба узнать у Минэкономики, получили ли они твое письмо (контакты Александра Компанийца есть на сайте Минцифры внизу страницы ).

Больше всего времени занимает ожидание подтверждения квалификации, и это как раз ускоряет Минцифры — а начать можно еще будучи в Беларуси. Имея это подтверждение на руках, ВНЖ удастся получить за три рабочих дня (если вы, конечно, подались на разрешение на иммиграцию).

С точки зрения стоимости всех процедур, оплата переводов и копий получается примерно 100 долларов, медсправки — 50 долларов, еще около 100 — за «место жительства», остальное — сущие мелочи.

Краткий алгоритм для айтишников, которые хотят переехать в Украину, от Александра

Напишите Александру Компанийцу из Минцифры на почту, укажите ваши вводные (опыт работы, зарплата, диплом) — он скажет, подходите ли вы под требования квоты.

Если подходите — соберите документы, которые получают в Беларуси. Это:

— копия трудовой (у работодателя);

— справка о заработной плате за 2020 год (у работодателя);

— характеристика с места работы;

— диплом (апостиль не нужен);

— справка об отсутствии судимостей (сайт МВД — ждать 2 недели или 3 дня по ускоренному варианту). Получите апостиль на справку;

— если вы с семьей, сделайте апостиль на свидетельство о браке и о рождении детей.

С этими документами уже можно ехать в Украину. Все документы из Беларуси и паспорт нужно перевести и заверить (в любом переводческом бюро). Перевод паспорта делайте в 5−6 экземплярах — пригодятся.

Отправьте фото документов, подтверждающих вашу квалификацию, в Минэкономики (Александр Компаниец подскажет). Они дадут официальный ответ.

Рекомендую сделать ИНН. Может пригодиться при оплате пошлин (но не обязательно).

Оформите согласие собственника жилья на ваше там проживание и регистрацию.

Получите медсправки (формы 140/о, 28/о).

Оформите страховку для ВНЖ на 1 год и 1 месяц на себя и членов семьи, которые будут получать временный ВНЖ вместе с вами.

Запишитесь через сайт dmsu.gov.ua на подачу на «дозвiл на iммiграцию».

Если у вас есть вопросы и вам нужна помощь — в телеграм-чате «Беларусские IT-специалисты в Украине» многие уже прошли этот процесс и ответят на ваши вопросы. Там же есть упомянутый Александр Компаниец из Минцифры.