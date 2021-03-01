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«С последними упрощениями становится полегче». Айтишник делится советами по переезду в Украину
Источник материала: Tut.by
Не так давно мы
Александр приехал в Украину в августе 2020-го, однако занялся оформлением вида на жительство лишь в конце года, когда понял, что его пребывание здесь затянется. На тот момент белорусы могли легально находиться в Украине без вида на жительство лишь 90 дней подряд — после этого срока следовало выехать из страны, подождать еще 90 дней и лишь затем снова въехать.
Но в конце 2020 года кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому граждане Беларуси могут находиться здесь без визы до 180 дней в течение 1 года.
Как оказалось, 180 дней недостаточно, чтобы стать налоговым резидентом в Украине. Зато этого срока хватит, чтобы получить временный или даже постоянный вид на жительство и открыть ФОП — украинский аналог нашего ИП .
Как получить вид на жительство в Украине
Для легального проживания в Украине белорусу нужно получить вид на жительство — временный (действует до 3 лет и не дает автоматического права на трудоустройство) или постоянный (бессрочный, нужно продлевать раз в 10 лет, не требует оснований для продления плюс дает право работать).
По словам Александра, собрать часть документов для иммиграции можно еще в Беларуси и перевести их уже в Украине. Либо же белорус может въехать в Украину как турист и заняться бумажными делами уже здесь. Причем, отмечает собеседник, даже будучи в статусе туриста в Украине можно открыть ФОП (на украинском «фізична особа-підприємець», то же, что и индивидуальный предприниматель) и начать зарабатывать деньги.
Как можно получить временный вид на жительство айтишнику? Первый вариант —
Второй вариант — по учебе (здесь все понятно). Третий — по волонтерству. Четвертый — в случае воссоединения с супругом, брак и другие основания (полный список можно посмотреть
Кроме того, постоянный вид на жительство можно получить, если у вас есть родственники, родившиеся в Украине. Но, как говорит Александр, «в этой теме много спекуляций и в целом такие вещи часто делают за деньги». По его мнению, несмотря на попытки различных ведомств упросить украинское законодательство, оно все еще довольно запутанное и порой действительно проще найти посредника, чем попытаться сделать все самому.
Еще вариант — оформить статус «зарубежного украинца» (что-то вроде Карты поляка, подробнее про это рассказывается
Какие документы потребуются?
Но как доказать, что ты высококвалифицированный специалист? Все довольно просто — список профессий с требованиями
В случае с представителями ИТ-сектора критерии следующие: стаж работы по специальности — от 3 лет; справка о доходах за предыдущий год (не менее 2000 долларов в месяц gross или до уплаты налогов) и диплом о высшем образовании (опционально). Вдобавок к обязательным требованиям вроде стажа или дохода айтишник должен соответствовать еще как минимум одному дополнительному (список есть в конце
Александр соответствовал всем этим требованиям, так что он решил подаваться на постоянный вид на жительство (на временный айтишник на тот момент уже не успевал — подавать документы на ВНЖ следует не менее чем за 15 рабочих до истечения легального срока пребывания в стране).
— Подача айтишников по квоте — новшество: ее изначально придумали для деятелей культуры, ученых и так далее, но благодаря Министерству цифровой трансформации Украины к ней добавились и айтишники, — рассказывает Александр. — Из-за новизны сама процедура подтверждения квалификации для соответствия квоте не отработана. В главной киевской «миграционке» мне сказали, что я в первой десятке.
Как оформить постоянный вид на жительство? Первым делом надо подать прошение на разрешение на иммиграцию, по-украински «дозвіл на імміграцію» — когда вы его получите, то вам в течение двух недель выдадут свидетельство на постоянное проживание (называется «посвiдка»).
Прошение могут рассматривать до года. Почему так долго? Чтобы проверить все документы. Но не так давно Минцифры договорилось с «миграционкой», что запросы на разрешение на иммиграцию по квоте будут рассматривать до 4 месяцев. Плюс Кабмин Украины 23 декабря
Александр говорит, что он предоставил в государственную миграционную службу следующие документы: копию трудовой книжки, справку о зарплате за прошлый год и диплом. Кроме того, он заказал онлайн в Беларуси справку об отсутствии судимостей (важно — она должна быть с апостилем), правда, получали ее все равно по доверенности. Если же белорус планирует переезжать вместе с родными, то ему или ей потребуется еще и справка о составе семьи, выданная в родной стране, плюс свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей.
— Самым сложным для меня оказались справки, учитывая, что собирал я бумаги уже будучи в Украине, — говорит Александр. — Ехать в Беларусь я не собирался, поэтому написал у нотариуса и отправил в Минск доверенность на родственника. Доверенность перевели и заверили уже в Беларуси и все справки получили по этой доверенности.
Что еще следует сделать? Прежде всего, перевести справки, выданные в Беларуси, на украинский. А также получить медицинские справки, которые бы подтверждали, что вы не болеете хроническим алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией или определенными инфекционными заболеваниями. Все это делается в Украине.
Поначалу Александр как законопослушный белорус отправился в профильный диспансер, где ему сообщили, что ничего не смогут сделать для человека без регистрации. К счастью, частные медцентры в Украине также могут выдавать такие документы, так что айтишник обратился туда, заплатил 50 евро и за полчаса обошел всех врачей.
Регистрация — еще один важный момент: нужно найти собственника квартиры, который напишет у нотариуса бумагу о согласии на постоянное проживание и регистрацию белоруса в своем жилье. Но в Украине люди относятся к подобным вопросам с настороженностью, так как в случае чего человека нельзя будет выселить без суда. Поэтому приезжие ищут здесь посредников, готовых за 100 и больше долларов в год оформить как регистрацию, так и согласие.
— Еще можете поискать кого-то знакомого, кто вас «пропишет». Ну или не тратьте время. У вас есть выбор: либо пытаться все сделать самому, либо заплатить посреднику, — добавляет Александр.
Вариант для решивших стать индивидуальными предпринимателями
Плюс к вышеперечисленному еще в сентябре Александр оформил ИНН, который может понадобиться для открытия счета в банке, ФОП и так далее. «В целом, это личный номер, который в Украине используется много где, поэтому лучше его сделать сразу», — отмечает айтишник.
— Для оформления нужен паспорт, заверенный перевод. Приходите с этим в налоговую (либо центральную в Киеве, либо в ту, где работают с иностранцами в других городах). Заполняете заявление — и ИНН бесплатно выдают через несколько дней, — продолжает он. — Также я получил электронную цифровую подпись (потребуется лишь 5 долларов, 15 минут времени и своя флешка). С ней в Украине можно делать кучу полезных вещей: получать выписки из реестров, вести переписку с госорганами и даже открыть ФОП онлайн. Что я и сделал: заполнил онлайн-форму, а на следующий день получил е-мейл о том, что ФОП зарегистрирован. Еще через день я появился в реестре плательщиков единого налога и скачал выписку — это официальное подтверждение того, что я являюсь ФОП. С этим (и счетом в банке) уже можно работать на местные ИТ-компании.
Затем я открыл счет в банке (оффлайн, но резиденты могут и онлайн), заключил договор с украинской компанией и начал получать деньги уже в Украине. Налоги, кстати, тоже можно платить онлайн.
Александр добавляет, что налог для ФОП — 5%, плюс примерно 32 евро социального взноса (аналог ФСЗН) в месяц. Для сравнения, в Беларуси его платит работодатель и он составляет 35% от средней ЗП по стране (для сотрудников ПВТ).
Что в итоге?
Белорус считает, что вся процедура прошла бы быстрее, знай он заранее весь список бумаг и сам порядок.
— С последними упрощениями для белорусов все становится полегче: времени на оформление больше. Кроме того, «миграционка» тоже получила опыт работы с белорусскими айтишниками и становится шустрее.
Также Минцифры просит писать им — они будут помогать желающим переехать и ускорять работу других органов. В этом ведомстве есть Александр Компаниец — он руководитель Директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации. Можно сказать, что Александр — входная точка в процессе по привлечению айтишников в Украину. К нему можно обращаться по любым вопросам, касающимся получения вида на жительство, будь то подтверждение квалификации или же просьба узнать у Минэкономики, получили ли они твое письмо (контакты Александра Компанийца есть
Больше всего времени занимает ожидание подтверждения квалификации, и это как раз ускоряет Минцифры — а начать можно еще будучи в Беларуси. Имея это подтверждение на руках, ВНЖ удастся получить за три рабочих дня (если вы, конечно, подались на разрешение на иммиграцию).
С точки зрения стоимости всех процедур, оплата переводов и копий получается примерно 100 долларов, медсправки — 50 долларов, еще около 100 — за «место жительства», остальное — сущие мелочи.
Краткий алгоритм для айтишников, которые хотят переехать в Украину, от Александра
— копия трудовой (у работодателя);
— справка о заработной плате за 2020 год (у работодателя);
— характеристика с места работы;
— диплом (апостиль не нужен);
— справка об отсутствии судимостей (сайт МВД — ждать 2 недели или 3 дня по ускоренному варианту). Получите апостиль на справку;
— если вы с семьей, сделайте апостиль на свидетельство о браке и о рождении детей.
С этими документами уже можно ехать в Украину. Все документы из Беларуси и паспорт нужно перевести и заверить (в любом переводческом бюро). Перевод паспорта делайте в 5−6 экземплярах — пригодятся.
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