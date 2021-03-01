Проект новой редакции УК передан в Администрацию президента

Проект новой редакции Уголовного кодекса Беларуси передан на рассмотрение в Администрацию президента, сообщила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.





«Уголовный кодекс передан в Администрацию президента. Первая сессия [Палаты представителей], которая будет ближайшая, — это апрель. В данном случае, если пройдет два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят», — отметила замминистра.

По словам заместителя главы Администрации президента Ольги Чуприс, часть работы над документом ведомство взяло на себя, «чтобы к сессии кодексы (Уголовный и Уголовно-процессуальный. — БелаПАН.) представить на рассмотрение и чтобы не было лишней задержки».

Замминистра юстиции Филиппова считает, что новая редакция не направлена на либерализацию либо на усиление уголовной ответственности. Корректируется около 70 санкций. Во многих случаях вводится альтернативный вид наказания в виде ограничения свободы, совершенствуется понятие «превышение необходимой обороны», в новой редакции изложена глава «Компьютерные преступления».

Кроме того, в новой редакции УК затронуты «вопросы, связанные с дополнительной защитой общественного порядка и безопасности»: «появились несколько новых составов, связанных с нарушением законодательства о СМИ».

В настоящее время, по словам чиновницы, на высокой стадии готовности находится закон «О защите персональных данных».

«Два года мы работали над этим законом. Он уже подготовлен ко второму чтению и находится в Палате представителей», — сказала Филиппова.

Как сообщалось ранее, разрабатываемый проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий