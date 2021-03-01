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Какой погода будет в начале весны
Источник материала: Навiны
В первый день весны на территории страны погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Утром в некоторых районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами сгустится туман. Ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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В первый день весны на территории страны погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.
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