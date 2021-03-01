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Какой погода будет в начале весны

01.03.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В первый день весны на территории страны погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Какой погода будет в начале весны
Фото pixabay.com

Утром в некоторых районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами сгустится туман. Ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +7..+9°C;
  • Витебск +5..+7°C;
  • Гомель +5..+7°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +5..+7°C;
  • Минск +5..+7°C.
 
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В первый день весны на территории страны погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.
 
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