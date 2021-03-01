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Есть ли у нас ракета? Глава Госвоенпрома рассказал о грядущих испытаниях белорусского образца (видео)
Источник материала: Onliner
Еще в октябре 2019 года, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, Александр Лукашенко
Интервью Дмитрий Пантус давал в Абу-Даби, где проходит военно-технический салон IDEX-2021. Он сообщил:
— Это главное направление, которым в настоящее время занимается Госкомвоенпром. В ближайшее время на территории иностранного государства состоится этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, и мы верим, что все у нас получится.
Пантус напомнил, что за последние годы фактически с нуля создана отечественная школа ракетостроения:
— Далеко не каждая страна может похвастаться, что у нее есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов.
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Есть ли у нас ракета? Глава Госвоенпрома рассказал о грядущих испытаниях белорусского образца (видео)
Еще в октябре 2019 года, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, Александр Лукашенко упомянул о возможной кооперации с южными соседями в области...
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