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Есть ли у нас ракета? Глава Госвоенпрома рассказал о грядущих испытаниях белорусского образца (видео)

01.03.2021 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще в октябре 2019 года, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, Александр Лукашенко упомянул о возможной кооперации с южными соседями в области ракетостроения. Эти планы не сбылись, но идея иметь «собственную ракету» осталась. Теперь же председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал ОНТ, что скоро состоятся испытания на полигоне.

Интервью Дмитрий Пантус давал в Абу-Даби, где проходит военно-технический салон IDEX-2021. Он сообщил:

— Это главное направление, которым в настоящее время занимается Госкомвоенпром. В ближайшее время на территории иностранного государства состоится этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, и мы верим, что все у нас получится.

Пантус напомнил, что за последние годы фактически с нуля создана отечественная школа ракетостроения:

— Далеко не каждая страна может похвастаться, что у нее есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов.

 
 
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Еще в октябре 2019 года, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, Александр Лукашенко упомянул о возможной кооперации с южными соседями в области...
 
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