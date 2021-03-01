Перевел $130 тысяч, а деньги — всё. Россиянин через белоруса покупал монеты, но что-то пошло не так

Источник материала: Onliner В этой истории есть два Игоря: один — Игорь Шокаров из Москвы, второй — Игорь Черник из Минска. Первый решил инвестировать, но в нестандартное — монеты. Второй занимался нумизматикой и был готов помочь с покупкой и доставкой. Ну а дальше — рассказ про честные слова, пандемию и еще несколько инвестировавших в монеты, которые сейчас пытаются вернуть свои деньги.

История глазами кредиторов: «Он рисовал успешные схемы, вполне жизнеспособные, будь они воплощены в реальность»

Москвичу Игорю Шокарову 42 года. Он бизнесмен и занимается строительством и IT. Со своим 35-летним тезкой из Минска он познакомился около трех лет назад через Facebook.

— Он рассказал о роде своих занятий, о том, что является экспертом на рынке коллекционных монет, специализируется на современных серебряных монетах. Изначально у нас сложились достаточно дружеские отношения, поскольку Черник долго прожил в США, у него есть американское гражданство, и он много о чем мог рассказать — его всегда было интересно послушать, — вспоминает Шокаров.

Минчанин пригласил москвича в Минск. Шокаров прилетел в январе 2019 года. На встрече Черник рассказывал про инвестиции в коллекционные монеты.

— Игорь рисовал успешные схемы. Замечу, схемы вполне жизнеспособные, будь они воплощены в реальность, — считает москвич.

В феврале он согласился на предложение минского Игоря о покупке 20 коллекционных серебряных монет.



Та самая монета «Немейский лев». Фото: av.by

— Это был «Немейский лев», эмитент — государственное образование Ниуэ, производитель — Польский монетный двор. Цена составляла $500 за единицу, — рассказывает москвич. — Я передал Игорю $10 тыс. через его знакомого. Девять монет он мне привез, остальные — нет, мотивируя это тем, что и так вез очень много монет. Фотографии остальных показал и обещал передать при первом же удобном случае.

Увидев товар, в мае и июне Игорь Шокаров перевел Игорю Чернику еще около $13 тыс. на закупку монет. И снова не напрямую, а через карточку «МТБанка» матери Черника. В августе 2019 года москвич перевел минчанину еще $19 тыс. и $35 тыс.





Эти деньги — часть суммы от проданного дома в Москве. Кроме того, россиянин позже еще несколько раз передавал деньги наличкой, а также переводил белорусу средства через карты других людей, которых он называет «кассирами» Игоря Черника. Общая сумма, по подсчетам москвича, равнялась $140 тыс. Сразу возникают вопросы: был ли какой-то договор и почему деньги шли не напрямую?

— Про документы он все время говорил: вот они, все есть, но то дети приболели, то геморрой воспалился, мол, подвезу через недельку, — объясняет москвич. — А невозможность получить деньги напрямую он объяснял забюрократизированностью банковской системы Республики Беларусь и невозможностью открытия им, как гражданином США и «нерезидентом» Республики Беларусь, банковского счета в стране. Хотя сам Черник с осени 2018 года постоянно жил в Беларуси, имел гражданство, поэтому автоматически был налоговым резидентом Беларуси.





«Объяснял затягивание сроков возврата тем, что все вдруг его обманули»

— Затем Игорь инициировал ряд удаленных сделок. Как он заявлял, сделки были по выкупу монет у других участников рынка — как я теперь понимаю, на самом деле я просто погашал его долги перед другими людьми, — говорит москвич. — Но ни монет, ни своих денег я не увидел до сих пор. Игорь объяснял затягивание сроков возврата тем, что все вдруг его обманули: и партнеры в США, и компаньоны в Беларуси. Все монеты, даже купленные и продемонстрированные мне удаленно, внезапно оказались не у него, а у его партнеров, со всеми из них он поссорился. Все это произошло сразу после того, как у меня кончились деньги. До того момента все было просто замечательно.

Тогда россиянин вместе с другом Юрием Сотниковым стали наводить справки. Они обнаружили еще как минимум семерых пострадавших, из которых шестеро — белорусы, еще один — гражданин США. Они передали Игорю Чернику кто $50 тыс., кто $10 тыс., кто $5 тыс.





Среди них 30-летний Евгений из Минска, который работает в сфере IT. Он вложил в монеты $18 тыс.

— Игоря я знал 15 лет, все это время он занимался монетами, не скрывался, вел публичный образ жизни. Женат, четверо детей. Брал деньги у людей, знакомых и работал честно. Если бы был мошенником, за 15 лет спалился бы. Поэтому и доверие было, — объясняет он. — У него была репутация опытного человека, эксперта в этой сфере, поэтому я и обратился. Но, как видим, были уже серые схемы…

Москвич и еще один пострадавший написали заявления в белорусскую милицию, однако после проверки в возбуждении уголовного дела им отказали. Москвичу пришел ответ о том, что раз преступление произошло на территории Российской Федерации, то и обращаться нужно в российскую полицию.





— Мы также обратились с заявлением в ФБР США, так как у Черника есть еще и американское гражданство, — говорит москвич.

Сейчас все кредиторы «нумизмата» ищут других пострадавших, чтобы объединить усилия и обращаться в правоохранительные органы трех стран: Беларуси, России и США. Общая сумма денег, которые они все передали белорусу, превышает $200 тыс.

— Мы думаем, что сумма будет больше, так как уверены, что пострадавших может быть больше, — отмечает Юрий Сотников.

Заемщик: «Произошло то, чего я не мог увидеть даже в страшном сне»

Мы связались с минчанином Игорем Черником. Он выпускник известного лицея имени Якуба Коласа, и во время нашего общения он постоянно подчеркивал это. Как и тот факт, что у него пятеро детей. На данный момент Игорь находится в Калифорнии вместе со своей семьей.

— Я никогда не брал ни у кого денег под разные цели, я всегда занимался только монетным бизнесом, притом официально, — говорит минчанин и добавляет, что, кроме него, компанией владеют еще компаньоны.





— Я официально заказывал монеты на монетном дворе в Польше на фирму в США, снимали НДС. А также я заказывал их за наличные у дилеров неофициально. Монеты мне отправляли по почте или передавали курьером, — объясняет суть своего бизнеса Черник. — Ни с кем никогда я не подписывал никаких договоров. Если бы были договоры, то они должны были бы платить с этого налоги, а никто так делать не хотел.

Все стало рушиться с приходом карантина и закрытием границ. Поездка затягивалась и переносилась из-за ситуации с Италией, а потом с карантином вообще отменилась. Произошло то, чего я не мог увидеть даже в страшном сне: закрыли границу, и я не смог поехать к дилеру в Италию, у которого находились монеты. Дилер перестал выходить на связь. Я обратился в МВД Италии с просьбой посодействовать в поиске человека, но они мне не помогли, сказали, что такого у них в базе нет. Что с ним случилось, я не знаю до сих пор.

Я об этом говорил им (своим заказчикам. — Прим. Onliner) уже несколько раз. Уже сам обращался в разные правоохранительные органы за помощью, но пока все разводят руками и ничем не могут помочь. В итоге все это тянется уже два года. Морально меня это все очень подкосило.





Когда все произошло, я настолько отчаялся из-за того, что ничего не могу сделать после того, как меня подставили и обманули мошенники, что я взял часть своих денег и пошел в Минске в казино. Потому что познакомился с одним человеком, который сказал, что он знает, как мне помочь, и все мне отыграет. Он попросил найти сумму денег для этого, я ее занял у своих знакомых. Но в итоге сделать это не получилось из-за мошеннического софта, который устанавливают заведения Минска. А этот товарищ из Москвы сказал всем, что я проиграл его деньги в казино! Но это полный бред и чушь! Во-первых, там сумма была совсем не такая. Во-вторых, все его деньги на самом деле были вложены в монеты.

«Никого никогда я не обманывал и не собирался. Это не мой путь»

— Они и сейчас в монетах, — продолжает Черник. — Но доступа к ним я пока не имею, так как мой партнер в Калифорнии тоже вкладывался в монеты в Италии, которые там застряли. И он забрал себе долю моих монет в Калифорнии, пока я ему не привезу монеты из Италии. На самом деле все очень сложно и запутанно. У каждого из партнеров, как оказалось, свои амбиции и принципы, и очень сложно с кем-то договориться. В итоге у меня сдали нервы, и я решил закрыть бизнес. Вот теперь понемножку со всеми рассчитываюсь.

В последний раз, когда я попытался связаться с Игорем Шокаровым и спросил у него, куда я могу перечислять ему деньги, он мне не ответил. До этого я предложил выплачивать ему частями на карту, он проигнорировал мое сообщение. Я пытался решить этот вопрос по-хорошему, на что я услышал: мы тебе не верим, мы ждать не собираемся, ты мошенник, ты будешь сидеть в тюрьме и так далее. Они начали мне ставить ультиматум, а потом писать про меня в Facebook всякие гадости и неправдоподобные обвинения.





К слову, с Шокаровым у меня конфликта и вопросов никогда не было, всю кашу заварил Сотников. К Игорю я отношусь по-дружески и не собираюсь его ни кидать, ни обманывать. Он мне доверился, и я не хочу его подводить. Если обманули меня, это не значит, что я тоже буду обманывать.

Мне нужно время, чтобы со всеми рассчитаться. А вот Сотников говорит, что я мошенник и что я должен не рассчитываться с его другом, а сидеть в тюрьме. И ему пофиг, что у меня пятеро маленьких детей! Это какой-то абсолютно циничный, бесчеловечный, не понимающий ситуации человек. Но мне все равно, моя совесть чиста. Дойдет очередь и до Шокарова, если он выйдет на связь. Со всеми остальными я рассчитаюсь в ближайшее время. Хотя суммы там относительно американских зарплат небольшие.

Никого никогда я не обманывал и не собирался. Это не мой путь. Я человек честный и порядочный. Все мы под богом ходим. На данный момент я уже связался со всеми мелкими вкладчиками и договорился с ними о суммах возврата им их вкладов. Я со всеми все решаю по-доброму и по-человечески. На данный момент у меня в планах поскорее со всеми рассчитаться и расстаться. Больше брать на себя ответственность я не хочу. У меня другие планы и идеи по реализации себя и ведению деятельности, которая больше никак не будет связана с инвестициями.

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