Покупаем участок под Минском на аукционе. Сколько нужно денег и как не переплатить

Источник материала: Onliner Возведение собственного дома — дело затратное, долгое и непростое. В помощь тем, кто только задумывается о большой стройке и переезде за город, мы запустили цикл полезных статей. В прошлый раз рассказывали о том, на что обратить внимание при выборе участка. Сегодня речь пойдет о следующем этапе — аукционах по продаже земли. Разберемся, как проходят торги, сколько стоят участки в различных направлениях и как в азарте не переплатить лишнего.

Где узнать про аукционы и участки

Если вы решили обзавестись землей, наверняка ваш путь к мечте будет пролегать через зал аукционов Минского областного центра инвестиций и приватизации. Именно эта организация уполномочена проводить торги по продаже земли. Анонсы предстоящих аукционов публикуются на сайте центра примерно за месяц до их проведения. Там же всегда есть карта с обозначенными границами участков.

В перечне лотов обязательно указывается адрес земельного участка, его кадастровый номер, площадь, наличие поблизости инженерных сетей, начальная цена. Конечно, чтобы получить полное представление, этой информации недостаточно. Надо ехать на место и смотреть рельеф, состояние подъездных дорог, расстояние до газопровода и ЛЭП. Не лишним также будет познакомиться с соседями и узнать, какие в этом месте грунты, глубоко ли вода, нет ли проблем с электроснабжением, сколько киловатт выделяется на дом и т. д. О нюансах, на которые стоит обратить внимание при выборе участка, мы рассказывали в нашей предыдущей статье.

Что нужно для участия

Для участия в торгах потребуется внести задаток, который составляет 20% от начальной стоимости участка (на примере Колодищей — 7800 рублей). Эти деньги перечисляются на расчетный счет того сельсовета, который продает землю. Если вы стали победителем аукциона, сумма зачтется в стоимость участка, если нет — будет возвращена в течение пяти рабочих дней. При подаче заявлений сразу на несколько лотов задаток вносится для каждого участка отдельно.

Помимо квитанции о внесении задатка организатору аукциона необходимо предоставить подписанное заявление на участие в торгах и соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон.





Часто ли проводятся торги

Раньше аукционы проходили примерно дважды в месяц. Прошлый год почему-то стал исключением — всего было организовано 12 торгов, на которых удалось продать 211 участков. Были перерывы, за время которых успел сформироваться отложенный спрос. Например, торги не проводились в период с 13 ноября 2020 года по 5 февраля 2021-го.

В связи с этим не стоит удивляться, когда сегодня за некоторые участки разворачивается борьба между 10—20 претендентами. В условиях искусственно созданного дефицита земли иначе и быть не может.





Какие вообще сейчас цены

Начальная стоимость лота — никакой не ориентир. В зависимости от привлекательности места и прочих условий она может увеличиться в 5—6 раз. Каких-то объемных баз данных с результатами земельных аукционов не существует. Остается самостоятельно отслеживать новости, сравнивать цены и делать выводы. Мы изучили итоги всех прошлогодних аукционов и двух аукционов 2021 года и высчитали средние цены на участки в наиболее популярных населенных пунктах (на картинке ниже они сгруппированы по направлениям).





Больше всего участков в прошлом году было продано в Колодищах — 19. Самый дорогой из них ушел с молотка за 184 тыс. рублей, что на тот момент было эквивалентно $75 898. А всего победители торгов по Колодищам за год перечислили в бюджет 2 270 750 рублей ($917 236). На втором месте — Заславль, где за год продано 16 участков на общую сумму свыше 1 млн рублей. Далее в списке идет деревня Буденного, что за Острошицким Городком, — там купили 11 участков на 404 тыс. рублей.

Большинство участков — неликвид?

К сожалению, в Минском районе совсем немного мест, идеально подходящих для людей, желающих жить на природе и работать в городе. Редко бывает так, чтобы все сошлось — и коммуникации с инфраструктурой на месте, и дорога хорошая, и до МКАД рукой подать. Само собой, на такие лоты всегда ажиотажный спрос. Взять для примера хотя бы последний аукцион. На участок в Семково, что возле Минского моря, поступило 19 заявлений. За 15 соток в Колодищах боролись 14 человек. В начале февраля продавался участок в Липовой Колоде — желающих вступить в права на него набралось три десятка.

Проблема в том, что из-за запрета на освоение пахотных земель новые территории под индивидуальную застройку не отводятся. На аукционы попадают лишь оставшиеся клочки земли, за которые белорусы с деньгами готовы биться до последнего.





Тем же, кто не потянет по деньгам Колодищи, остается довольствоваться чем-то в диапазоне 15—25 км от МКАД и $10—15 тыс. в эквиваленте. Есть и вовсе дешевые участки, которые не вызывают особого интереса из-за своей удаленности от Минска. Например, в деревне Довборово (38 км от МКАД в мядельском направлении) средняя цена земельного надела по итогам прошлогодних торгов составила всего 3695 рублей. В то же время место там довольно живописное — кругом леса и рядом известная экотропа с родниками .

Как проходят торги

Если на лот претендует всего один человек, участок достанется ему по начальной цене, увеличенной на 5%. Когда желающих больше одного, начинаются торги с шагом в диапазоне 5—15% от новой цены. Если никто не соглашается на новую цену, аукционист возвращается к предыдущей цене и те участники, что последними поднимали таблички, начинают торговаться друг с другом, называя по очереди свою цену. Можно прибавлять хоть по одной копейке. Кто назовет больше — тот и победит.





О своем опыте участия в торгах нам поведал строитель Алексей Беликов, который купил участок осенью прошлого года и теперь строит дом, рассказывая о процессе в своем влоге на YouTube .

— В моем случае поиски подходящего участка растянулись на полтора года. В итоге выбор нал на деревню Мацки, что в молодечненском направлении. На аукцион я пришел с твердым желанием уйти победителем, однако кроме меня заявления подали еще 14 человек. Вероятно, всех привлек невысокий задаток — всего 800 рублей. На сумме в 26 тыс. нас осталось двое — я и еще один мужчина. Мы стали по очереди предлагать свою цену. Чтобы показать серьезность своих намерений, я с ходу прибавлял по тысяче, а то и по две тысячи рублей. Думал, тактика сработает, но мой оппонент каждый раз невозмутимо плюсовал по 10 рублей. Таким образом мы разогнали цену до 48 тыс., пока он не уступил. Эта сумма оказалась у верхней границы, которую я мог себе позволить.

Вообще, азарт — штука опасная. Рекомендую всем на холодную голову до торгов определить сумму, которую нельзя превышать ни при каких обстоятельствах. Помните, что участки на этом не заканчиваются, а деньги вам еще будут нужны для строительства.





Есть ли дополнительные платежи?

Есть, и о них тоже надо помнить, определяя для себя верхнюю границу цены. Помимо стоимости участка победитель торгов оплачивает еще две суммы. Первая идет сельсовету — за расходы по подготовке документации для проведения аукциона. Это в среднем 1500—2000 рублей, но по некоторым лотам расходы не превышают 100 рублей. Вторая сумма выплачивается организатору аукциона за его проведение и зависит от количества заявителей и времени, затраченного на продажу конкретного лота. Как правило, это около 1000 рублей.

Передумал платить. Что будет?

Такие ситуации тоже случаются. Бывает, банк отказывает в выдаче кредита, на который рассчитывал победитель аукциона, или планы резко меняются. В таком случае придется попрощаться с задатком и возместить расходы на проведение аукциона.

А ведь можно еще купить участок с недостроем

В последнее время на аукционы начали выставлять земельные наделы с недостроенными фундаментами. С учетом дефицита обычных участков вполне можно рассмотреть и эти варианты. В прошлом году было пять таких аукционов: проданы 29 лотов из 37.

Все эти участки изъяты у прежних собственников. Были времена, когда землю под Минском бесплатно раздавали очередникам, многодетным семьям. Далеко не все потянули стройку в финансовом плане. Где-то остался заросший фундамент, где-то — незавершенная газосиликатная коробка. Сейчас государство изымает землю с долгостроями и выставляет ее на аукционы. Ближайшие торги запланированы на 26 марта.

Важно понимать, что существующий фундамент вы вряд ли сможете использовать для своего нового дома. Наверняка придется раскошелиться на демонтаж постройки. Однако если место полностью устраивает, а цена по ходу торгов складывается привлекательная, то почему бы и не взять.





Деньги заплачены. Что дальше?

Получив после аукциона протокол, надо подъехать в сельсовет, где его зарегистрируют и выдадут градостроительный паспорт земельного участка. Следующий шаг — получение свидетельства о госрегистрации в БТИ. Свидетельство нужно отвезти в сельсовет и затем ждать заседания комиссии, которая выдаст разрешение на строительство дома. Параллельно уже можно искать проектировщика и разрабатывать проект будущей постройки. Об этом этапе мы расскажем в следующей статье.

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