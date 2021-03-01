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Русый — о возможной передаче полномочий вниз: У сельсоветов сегодня достаточно власти

01.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вот вам и реформа.



Бывший вице-премьер, сенатор Михаил Русый заявил в эфире СТВ, что сейчас достаточно полномочий на всех уровнях властной вертикали, в том числе у сельсоветов. Так он ответил на вопрос, можно ли передать местной власти больше полномочий.

При этом Русый назвал сельсоветы «фундаментом государственности».

Он сообщил, что для местных органов власти прорабатывают выдачу грантов на проекты. Общий бюджет таких грантов — 1 млн рублей.

Сейчас один из банков — думаю, глава государства поддержит эту идею — нарабатывает указ, миллион рублей.
 
 
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