|
Русый — о возможной передаче полномочий вниз: У сельсоветов сегодня достаточно власти
Источник материала: Партизан
Вот вам и реформа.
Бывший вице-премьер, сенатор Михаил Русый заявил в эфире
При этом Русый назвал сельсоветы «фундаментом государственности».
Он сообщил, что для местных органов власти прорабатывают выдачу грантов на проекты. Общий бюджет таких грантов — 1 млн рублей.
Сейчас один из банков — думаю, глава государства поддержит эту идею — нарабатывает указ, миллион рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)