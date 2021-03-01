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Власти пока не нашли место для нового здания исторического музея
Источник материала: Партизан
Минские власти решили построить новое здание для исторического музея ещё в 2017 году. Место определили — напротив стелы "Минск — город-герой". Но, как оказалось, новоселья музею придётся ждать ещё долго.
Как сообщает агентство
Другие варианты, предложенные на сегодня, не были одобрены, поэтому поиск площадки продолжается.
Национальный исторический музей расположен на улице Карла Маркса. Площадей ему не хватает, поэтому вопрос с новым зданием для музея остаётся достаточно актуальным.
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Минские власти решили построить новое здание для исторического музея ещё в 2017 году. Место определили — напротив стелы "Минск — город-герой". Но, как оказалось,...
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