ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти пока не нашли место для нового здания исторического музея

01.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минские власти решили построить новое здание для исторического музея ещё в 2017 году. Место определили — напротив стелы "Минск — город-герой". Но, как оказалось, новоселья музею придётся ждать ещё долго.



Как сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного архитектора города Ольгу Верамей, от первоначальной площадки отказались "из-за небольших размеров участка".

Другие варианты, предложенные на сегодня, не были одобрены, поэтому поиск площадки продолжается.

Национальный исторический музей расположен на улице Карла Маркса. Площадей ему не хватает, поэтому вопрос с новым зданием для музея остаётся достаточно актуальным.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские власти решили построить новое здание для исторического музея ещё в 2017 году. Место определили — напротив стелы "Минск — город-герой". Но, как оказалось,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минюст: Поправки в УК могут быть приняты на весенней сессии парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by