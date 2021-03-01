ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва не будет автоматически продлевать визы белорусам

01.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальные литовские визы для белорусов, прибывающих в Литву по гуманитарным программам, не будут продлеваться автоматически, сообщает 15min.lt со ссылкой на агентство BNS.




Как заявила глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, люди, которые уже приехали, смогут подать новое заявление на получение вида на жительство или национальной визы.

По словам специалиста, граждане Беларуси получили 213 национальных виз по гуманитарным причинам. Часть виз выдали на полгода, часть – на год, в зависимости от основания для выдачи визы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальные литовские визы для белорусов, прибывающих в Литву по гуманитарным программам, не будут продлеваться автоматически, сообщает 15min.lt со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обидно и резко» — Что должно случиться, чтобы поднялась новая волна массовых протестов в 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by