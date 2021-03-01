Литва не будет автоматически продлевать визы белорусам













Как заявила глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, люди, которые уже приехали, смогут подать новое заявление на получение вида на жительство или национальной визы.





По словам специалиста, граждане Беларуси получили 213 национальных виз по гуманитарным причинам. Часть виз выдали на полгода, часть – на год, в зависимости от основания для выдачи визы.