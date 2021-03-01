«Обидно и резко» — Что должно случиться, чтобы поднялась новая волна массовых протестов в 2021

разобраться корреспонденты Телеграфа, поговорив с политиком Павлом Латушко и политическим обозревателем Валерией Костюговой. Станет ли это новым поводом для протестов? В этом вопросе пыталиськорреспонденты Телеграфа, поговорив с политиком Павлом Латушко и политическим обозревателем Валерией Костюговой.





«Рисков резкого обвала больше»





Политический обозреватель и консультант, редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» Валерия Костюгова в комментарии Telegraf.by отметила, что уровень протестов, вызванных экономическими проблемами, «по общему правилу», зависит от силы падения экономики.





«Если спад внезапный, и люди не успевают к нему адаптироваться, как правило они массово выходят. Это происходит везде, не только у нас. И наоборот, если спад поступательный, медленный — и даже неважно, до какой степени падают доходы граждан, если они успевают адаптироваться, как правило, они не выходят», — подчеркнула Валерия Костюгова.





Вместе с тем, по ее словам, в условиях политического кризиса, когда доверия людей к властям меньше, «рисков развития внезапного сценария резкого обвала больше».





«Экономическая система построена на доверии. И если людям, которые хранят свои вклады, но уже не особо доверяют властям, кажется, что действия властей могут подорвать стабильность финансовой системы, они начинают валить ее дальше и быстрее», — добавила эксперт.





При этом Валерия Костюгова выказала мнение, что политические лидеры протестов рассчитывают не только на экономические протесты.





«Это не единственный фактор, который они принимают в учет. Либо эти факторы, которые они принимают в учет, вырастут и сойдутся, либо нет. Так или иначе мне кажется, что какие-то протесты неизбежны. Но их интенсивность и массовость остается пока загадкой», — считает обозреватель.





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Главные условия протестов





Отвечая на вопрос о схожести нынешней ситуации с протестами «нетунеядцев» 2017 года, Валерия Костюгова отметила, что те волнения были вызваны не только и не столько экономикой.





«Это все-таки вопрос политических и социальных прав граждан. Его нельзя назвать сугубо экономическим. Сумма была не такая и большая. Государство вынимает у граждан гораздо большие деньги, и они даже не чешутся», — сказала эксперт.





По ее мнению, многое будет зависеть от того, «насколько правительство сможет в очередной раз оскорбить своих граждан».





«Важно, чтобы это было обидно. Как это было с одной из девальваций, когда Лукашенко и Прокопович клялись, что ничего не будет и буквально на следующий день после этих клятв устроили девальвацию. Так же, как и с тунеядцами или с голосованием. Это вопрос оскорбительности. Главное, чтобы было обидно и резко», — заключила Валерия Костюгова.

«Любой триггер»





В комментарии Telegraf.by руководитель Народного антикризисного комитета, член президиума Координационного совета Павел Латушко отметил, что Беларусь уже “находится в ситуации политического, правового и, а в ближайшее время и экономического дефолта».





По его словам, «в обществе есть огромный запрос на перемены, на который государство отвечает насилием и беззаконием, сама уничтожая внутренний бизнес, повышая налоги, ухудшая деловой имидж и внешнюю инвестпривлекательность и кредитный рейтинг Беларуси».





«Одновременно правительство не предлагает и не способно предложить реальные и эффективные реформы», — считает политик.





«В такой ситуации любой триггер, в т.ч. и экономический, может запустить новую волну массовых уличных протестов», — подчеркнул Павел Латушко.





Он особо отметил, что экономические санкции со стороны Евросоюза, США и других стран «по своей сути еще не введены и на работают, но экономическая ситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться – и это все результат бездарной политики режима за все эти годы».





«Если раньше кризисные ситуации можно было как-то нивелировать новыми вливаниями внешних заимствований, то сейчас проблемы и здесь: европейские финансовые институты уже точно не будут, а власти России больше не готовы безудержно спонсировать диктатору. В такой ситуации нелегитимная власть пытается решить свои проблемы за счет самих белорусов и бизнеса, повышая налоги, штрафы и вводя санкции и ограничения. Но принимаемые решения абсолютно неадекватны и только еще больше ухудшают ситуацию. Или нелегитимная власть думает, что с растущими налогами и ценами простой белорус станет лучше жить?» — заявил глава НАУ.





Политический кризис усугубил экономические проблемы





Павел Латушко отметил, что «политический кризис, вызванный фальсификацией выборов в августе 2020 года» продолжается до сих пор. По его словам, «большинство не признает Лукашенко избранным президентом», а «созданный Лукашенко политический кризис лишь усугубил и обнажил экономические проблемы, существовавшие еще до выборов».





«Лукашенко сейчас заботит только один вопрос. Сохранения власти. Все ресурсы белорусской экономики сейчас направлены в первую очередь на подавление протестов. Экономика страны доведена Лукашенко до преддефолтного состояния», — оценил поведение властей один из лидеров оппозиции.





«Своими решениями нелегитимное правительство только усугубляет ситуацию, показывая, что они готовы оставить после себя выжженную землю, а люди понимают, что будут жить в концлагере, если Лукашенко останется. Это противостояние будет до тех пор, пока нелегитимный не покинет свой пост, вопрос лишь в том, как быстро это случится и насколько сильно он успеет навредить экономике страны. Каждый день нахождения Лукашенко у власти масштабирует экономические проблемы и увеличивает время, которое потребуется Новой Беларуси на восстановление экономики», — подчеркнул Павел Латушко.





При этом он не исключает, что «Лукашенко и его пропаганда» могут попытаться переложить ответственность за экономический кризис на самих протестующих и западные санкции. Однако, по словам Павла Латушко, «дело не в протестах, а в многолетнем неэффективном управлении и коррумпированности режима».





«Режим Лукашенко берет новые долги, чтобы вернуть старые, он не в состоянии обеспечить развитие экономики, он заинтересован только в удержании власти. И так продолжается уже долгие годы», — добавил он.





Как сообщал Телеграф, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский считает, что белорусская экономика находится в сложном положении, но критической точки не достигла. И вполне может и не достигнуть.





По его словам, точный прогноз о судьбе белорусского рубля и всей экономики сейчас не даст никто.





«Прямо сейчас ничего критичного не будет – на сегодняшний день дисбалансы в экономике велики, но не достигли критической точки. Но если случится еще один набег на банки, аналогичный тому, что был в августе-сентябре, когда Нацбанк потратил почти полтора миллиарда долларов из ЗВР, то тогда белорусский рубль больше этого не выдержит», — сказал эксперт.