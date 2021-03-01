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Уже десять: фанаты продолжают присоединяться к бойкоту футбольного чемпионата

01.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольные фанаты Беларуси начали акцию бойкота Чемпионата Беларуси, который стартует 2 марта. Сначала о бойкоте объявили фанаты семи клубов, потом к ним присоединились еще фанаты еще трех.





Как сообщает tut.by, в настоящее время посещать футбольные матчи своих команд отказались посещать фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», «Немана», «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо». Ожидается, что акция скоро значительно расширится.

Байкот чемпионата страны по футболу фанаты объясняют политической ситуацией в стране.

«Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного!», - говорит администрация одной из фанатских групп.

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», - написали фанаты брестского «Динамо».

Стало известно, что к бойкоту присоединяются фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо».
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Футбольные фанаты Беларуси начали акцию бойкота Чемпионата Беларуси, который стартует 2 марта. Сначала о бойкоте объявили фанаты семи клубов, потом к ним...
 
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