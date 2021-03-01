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Уже десять: фанаты продолжают присоединяться к бойкоту футбольного чемпионата
Источник материала: Партизан
Футбольные фанаты Беларуси начали акцию бойкота Чемпионата Беларуси, который стартует 2 марта. Сначала о бойкоте объявили фанаты семи клубов, потом к ним присоединились еще фанаты еще трех.
Как сообщает
Байкот чемпионата страны по футболу фанаты объясняют политической ситуацией в стране.
«Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного!», - говорит администрация одной из фанатских групп.
«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движений страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», - написали фанаты брестского «Динамо».
Стало известно, что к бойкоту присоединяются фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ» и столичных «Минска» и «Торпедо».
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Футбольные фанаты Беларуси начали акцию бойкота Чемпионата Беларуси, который стартует 2 марта. Сначала о бойкоте объявили фанаты семи клубов, потом к ним...
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