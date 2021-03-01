Почему в Беларуси сейчас нужно вести партийное строительство ― Межевич

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Беларуси сейчас нужно вести партийное строительство ― Межевич

По словам собеседника Sputnik, непростой процесс партийно-политического строительства уже пришлось пройти в России, где "десятилетиями шла активная дискуссия, сколько нужно партий, и многие понимали, что одной партии в стиле КПСС недостаточно".

"Дискуссия о количестве вторична, первично количество социальных политических и экономических групп, чьи интересы представляют те или иные политические партии", ― подчеркнул Межевич.

В России, по его словам, более 20 лет назад столкнулись с проблемой: партийное строительство шло от эмоций, хотя в стране были люди, знавшие, что партия должна транслировать интересы определенной группы или сообщества, но таких экспертов было меньшинство. Другой пример партийного строительства ― Казахстан, где на определенном этапе существовало несколько партий, настроенных на игру по правилам, установленным государством.

"Важный момент, что никто не согласился бы в Москве или у наших друзей в Казахстане, что партия, представляющая или претендующая на представление интересов государства, располагалась бы где-то в другом месте, в другой стране. Здесь важно отметить заявление господина Гайдукевича на ВНС о том, что финансирование белорусских партий не из Беларуси невозможно, неправильно и опасно для государства", ― рассуждает Межевич.

Партийное строительство вести следует, убежден эксперт, "оно должно быть неким приводным механизмом общеполитической реформы ― аккуратной, корректной и вовсе необязательно претендующей на темпы бега на короткие дистанции, но некоторые вещи не просто созрели, а перезрели".

"Общественно-политическое движение "Белая Русь" ― ну разве это не партия? Партия. Но вопрос в том, что уже 11 лет не завершается этот очевидный процесс трансформации", ― привел пример Межевич.

По мнению эксперта, в Беларуси, возможно, стоит не пересматривать количество партий в сторону уменьшения, но просить их уточнять, интересы каких групп они представляют.

"Учитывая, что неконструктивная оппозиция пребывает уже в основном за рубежом и выключила себя из политической жизни в Беларуси, вполне уместна поддержка партийного строительства, исходя и того, что в стране остались патриоты ― люди которые полностью или частично поддерживают власть в стремлении наладить спокойную жизнь", ― считает Межевич.

Напомним, в ходе Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко высказался о том, что в Беларуси только 3 из 15 партий можно считать настоящими, и соответственно проводить выборы в парламент по партийным спискам пока рано. Также было озвучено, что перерегистрация партий будет проведена в первой половине года.

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