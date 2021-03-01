Политолог: «Россия в очередной раз выкрутит нам руки»

Источник материала: Салiдарнасць

О чем на самом деле говорили за закрытыми дверями Лукашенко и Путин и почему санкции ЕС толкают Беларусь в объятия Кремля.

Политолог Ольга Харламова уверена: за мишурой ненужных подробностей про обед и снегоходы по отдельным сообщениям и косвенной информации можно разглядеть главный предмет переговоров и их последствия.

— Прежде всего в Сочи обсуждались обещанные политические и конституционные реформы, которых нет, — считает эксперт. — Лукашенко тянет время. У него это получается виртуозно. Здесь же — вопрос транзита власти и упоминание (а оно наверняка не случайное, потому что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ничего случайно не делает) фамилии Бабарико. Думаю, в течение месяца здесь наступит ясность. Еще одна показательная цитата Пескова про то, что Лукашенко «доложил» Путину о результатах Всебелорусского народного собрания говорит о расстановке акцентов и намеренном принижении статуса белорусской стороны.

Речь шла и об экономических вопросах. Причем не о кредите в 3 млрд долларов, который, по сути, мелочь, считает Ольга Харламова.

— Сегодня России интересны белорусские предприятия. Еще год назад на фоне нефтяных конфликтов это казалось невероятным, а сегодня и «Гродно Азот», и Минский завод колесных тягачей, и Белорусская железная дорога первыми могут потерять белорусскую субъектность.

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