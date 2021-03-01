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Глава МВД Кубраков об увольнениях после выборов: «Это болезненный для меня вопрос»

01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр внутренних дел считает, что часть сотрудников МВД, которые ушли со службы после выборов, хотели «сделать хайп».

Отвечая в программе «Контуры» на ОНТ на вопрос о сотрудниках МВД, которые уволились после августовских событий, Иван Кубраков ответил, что это «болезненный для него вопрос».

Глава МВД Кубраков об увольнениях после выборов: «Это болезненный для меня вопрос»

Фото ont.by

— Что касается событий августа — такие сотрудники были, которые уходили, не выдержали. Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел. Хотя мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее, — отметил глава МВД.

Однако, по его словам, были сотрудники, которые не просто уволились.

— Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально ушел — ладно. Но когда начинаешь обсуждать, говорить гадости в адрес коллег, с которыми ты работал — я считаю, что это уже больше похоже на предательство, — заявил Кубраков.

Он также высказал уверенность, что в Беларуси люди чувствуют себя защищенными.

— К нам очень много людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно. Если к нам обращаются люди, значит мы им нужны, обстановка находится под контролем. События августа показали людям, что мы можем потерять: спокойные улицы города Минска, спокойные улицы наших городов, на которых пытались устроить хаос. То, что мы создавали много лет, можно за один миг потерять, — заявил Кубраков.

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Теги: Минск
 
 
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Министр внутренних дел считает, что часть сотрудников МВД, которые ушли со службы после выборов, хотели «сделать хайп».
 
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