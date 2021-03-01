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Протестующие белорусы попрощались с зимой и встречают весну
Источник материала: Хартия'97
Протестующие белорусы попрощались с зимой и встречают весну
Акции прошли в Бресте, Гомеле, Минске, Пружанах, Ракове, Новополоцке, Березовке и Боровлянах.
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Акции прошли в Бресте, Гомеле, Минске, Пружанах, Ракове, Новополоцке, Березовке и Боровлянах.
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Акции прошли в Бресте, Гомеле, Минске, Пружанах, Ракове, Новополоцке, Березовке и Боровлянах.
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