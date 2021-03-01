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Протестующие белорусы попрощались с зимой и встречают весну

01.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протестующие белорусы попрощались с зимой и встречают весну

  • 1.03.2021, 8:49
Протестующие белорусы попрощались с зимой и встречают весну

Акции прошли в Бресте, Гомеле, Минске, Пружанах, Ракове, Новополоцке, Березовке и Боровлянах.

Telegram-канал «Баста!» сделал подборку фото и видео акций протеста, который прошли в Беларуси в последний день зимы и первый день весны.

Акции прошли в Бресте, Гомеле, Минске, Пружанах, Ракове, Новополоцке, Березовке и Боровлянах.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Акции прошли в Бресте, Гомеле, Минске, Пружанах, Ракове, Новополоцке, Березовке и Боровлянах.
 
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