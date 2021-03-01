На трех станциях метро появилась биометрическая оплата «по лицу»

Источник материала: Onliner

Сегодня в столичном метро заработала биометрическая система оплаты проезда. Доступна она держателям карточек Mastercard всех банков на трех станциях метро: «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».

Для добавления в базу данных нужно скачать приложение М-банкинг «Беларусбанка», найти там вкладку «Смотри и проходи», после чего надо сфотографировать лицо. Затем достаточно подойти к биометрическому терминалу и посмотреть на него. Аутентификация пассажиров и оплата проезда происходит максимум за две секунды. За это время система считает вашу внешность, а с карты спишутся деньги за проезд.

В банке отмечают , что алгоритм распознавания лиц вошел в тройку лучших по скорости и точности в независимом тесте научно-исследовательского института стандартов и технологий США (NIST). Терминал проверяет 75—125 точек на лице (расстояние между глазами, длина линии подбородка, ширина носа и так далее) для построения цифрового отпечатка, который затем соотносит с базой биометрических данных для поиска совпадений.