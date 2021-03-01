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На трех станциях метро появилась биометрическая оплата «по лицу»
Источник материала: Onliner
Сегодня в столичном метро заработала биометрическая система оплаты проезда. Доступна она держателям карточек Mastercard всех банков на трех станциях метро: «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».
Для добавления в базу данных нужно скачать приложение М-банкинг «Беларусбанка», найти там вкладку «Смотри и проходи», после чего надо сфотографировать лицо. Затем достаточно подойти к биометрическому терминалу и посмотреть на него. Аутентификация пассажиров и оплата проезда происходит максимум за две секунды. За это время система считает вашу внешность, а с карты спишутся деньги за проезд.
В банке
беспроводные наушники с микрофоном, накладные, портативные, Bluetooth 4.0, 20-20000 Гц, складное оголовье, время работы 30 ч, кабель 1.2 м
беспроводные наушники с микрофоном, накладные, портативные, Bluetooth 4.0, 20-20000 Гц, складное оголовье, время работы 30 ч, кабель 1.2 м
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Сегодня в столичном метро заработала биометрическая система оплаты проезда. Доступна она держателям карточек Mastercard всех банков на трех станциях метро: «Немига»,...
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