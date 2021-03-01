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В Беларуси задержаны около 50 человек за участие в протестах

01.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За прошедшие уикенд с 26 по 28 февраля в Беларуси были задержаны около 50 человек за участие в протестных акциях.

Только в списках телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных» значатся 40 человек.

В частности, силовики 26 февраля задержали более 20 пожилых пассажиров электрички Минск-Беларусь, организованно читавших книги белорусских писателей. Далее, 27 февраля задержаны 25 человек возле коттеджа между Молодечно и Раковом, куда группа молодых людей приехала провести зиму. Не менее

Как сообщил телеграм-канал Стачкома Беларуськалия, 28 февраля в лесопарковой зоне Солигорска задержаны 7.

«По полученной информации, сегодня 28 февраля в лесопарковой зоне гражданами, считающими себя сотрудниками милиции, были задержаны 7 настоящих беларусов - 3 парней и 4 девушек. 3 девушек отпустили. Освобождённые рассказали, что их избивали в милиции, в том числе били и по голове. С особой жестокостью били парней», - говорится в сообщении телеграм-канала.

 
Теги: Минск
 
 
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За прошедшие уикенд с 26 по 28 февраля в Беларуси были задержаны около 50 человек за участие в протестных акциях.
 
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