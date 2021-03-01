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ГАИ попросила водителей пока не не менять шины на летние. Впереди гололедица
Источник материала: Партизан
Столичная Госавтоинспекция не рекомендует автовладельцам спешить «переобувать» автомобили.
В ГАИ Минска обратились к водителям с просьбой пока не менять зимние шины на летние. По сведениям Госавтоинспекции,
Столичная Госавтоинспекция не рекомендует автовладельцам спешить «переобувать» автомобили в летние шины.
«При ухудшении погодных условий водителям необходимо быть максимально внимательными. Ездить пока желательно на зимней резине, соблюдая установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал», — рассказали в ГАИ.
«Особенно необходимо быть осторожным при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, спусках и подъемах дорог. Избегайте резких торможений и необдуманных действий за рулем при совершении маневров. В целях безопасности также не забывайте пристегнуться и убедиться, что ваши пассажиры тоже пристегнуты ремнями безопасности», — напомнили в Госавтоинспекции.
Ранее Телеграф сообщил, что в белорусской ГАИ успокоили автолюбителей. С 1 марта “письма счастья”, связанные с прохождением техосмотра, еще не будут автоматически приходить им в виде штрафов. То есть автоматически штрафы никто никому направлять пока не собирается.
Как “Гродно Плюс” рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Алексей Анискевич, информация о том, что с 1 марта камеры начнут фиксировать отсутствие техосмотра не соответствует действительности. Пока это невозможно технически.
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Столичная Госавтоинспекция не рекомендует автовладельцам спешить «переобувать» автомобили.
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