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Олег Шепель об уходе Александра Лукашенко с поста главы НОКа: хуже не будет
Источник материала: Партизан
Председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь", бывший член исполкома НОК Олег Шепель поделился мнением о прошедшем олимпийском собрании.
Фото: Прессбол
Лукашенко ушел с поста НОК. Что это значит для вас?
Мое мнение, как члена НОК и руководителя Паралимпийского комитета, чтобы было не хуже олимпийскому спорту и спорту в целом. Думаю, что хуже не будет.
То, что выбрали Виктора Лукашенко на пост президента НОК — это было ожидаемое решение?
Думаю, что не ожидаемое.
Так там ведь было всего две кандидатуры: Александр Лукашенко и Виктор Лукашенко.
Если сугубо мое мнение, то когда Виктор Лукашенко был вице-президентом НОК, то у меня проблем с ним не было, с ним работать очень легко, было меньше разглагольствований. Не знаю таких случаев, чтобы он кого-то там не принял, не выслушал из рядовых спортсменов — и, по возможности, оказывает поддержку. Главное, чтобы спорт развивался.
Думаете, такое решение поможет уйти от санкций МОК?
Я же не судья. Я думаю, что все рассосется, потому что на Олимпийских играх надо выступать. А что касается фамилии. Дело не в фамилии. Я людей оцениваю по действиям и поступкам, в том числе, в направлении паралимпийцев. Простой пример, Президентский спортивный клуб, первая и единственная организация, которая не отделила олимпийцев от паралимпийцев по размерам стипендий. Также, если мы обращались и обоснованно подводили, что нам нужны средства на сборы, на участие, на инвентарь — еще ни разу в Президентском спортивном клубе мы не получили отказ.
А что вас не будет теперь в исполкоме — не грустно от этого?
Больше меня в исполкоме не был никто — у меня 4 срока. Поэтому я к этому философски отношусь.
Так вы вместе с Лукашенко ушли получается?
Это одно другого не касается, то есть это решение президента, а тут решение... Второе, у меня много работы еще в "Белорусском товариществе инвалидов по зрению", у меня есть Паралимпийский комитет, а самое главное — у меня есть две внучки. Я, к сожалению, детям не уделил внимания, потому что занимался спортом, а сейчас я хочу исправить ошибку. Вы не представляете, какие у меня шикарные внучки, — сказал Шепель в интервью tribuna.com.
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Председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь", бывший член исполкома НОК Олег Шепель поделился мнением о прошедшем...
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