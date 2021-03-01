ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олег Шепель об уходе Александра Лукашенко с поста главы НОКа: хуже не будет

01.03.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь", бывший член исполкома НОК Олег Шепель поделился мнением о прошедшем олимпийском собрании.



Фото: Прессбол


Лукашенко ушел с поста НОК. Что это значит для вас?

Мое мнение, как члена НОК и руководителя Паралимпийского комитета, чтобы было не хуже олимпийскому спорту и спорту в целом. Думаю, что хуже не будет.

То, что выбрали Виктора Лукашенко на пост президента НОК — это было ожидаемое решение?

Думаю, что не ожидаемое.

Так там ведь было всего две кандидатуры: Александр Лукашенко и Виктор Лукашенко.

Если сугубо мое мнение, то когда Виктор Лукашенко был вице-президентом НОК, то у меня проблем с ним не было, с ним работать очень легко, было меньше разглагольствований. Не знаю таких случаев, чтобы он кого-то там не принял, не выслушал из рядовых спортсменов — и, по возможности, оказывает поддержку. Главное, чтобы спорт развивался.

Думаете, такое решение поможет уйти от санкций МОК?

Я же не судья. Я думаю, что все рассосется, потому что на Олимпийских играх надо выступать. А что касается фамилии. Дело не в фамилии. Я людей оцениваю по действиям и поступкам, в том числе, в направлении паралимпийцев. Простой пример, Президентский спортивный клуб, первая и единственная организация, которая не отделила олимпийцев от паралимпийцев по размерам стипендий. Также, если мы обращались и обоснованно подводили, что нам нужны средства на сборы, на участие, на инвентарь — еще ни разу в Президентском спортивном клубе мы не получили отказ.

А что вас не будет теперь в исполкоме — не грустно от этого?

Больше меня в исполкоме не был никто — у меня 4 срока. Поэтому я к этому философски отношусь.

Так вы вместе с Лукашенко ушли получается?

Это одно другого не касается, то есть это решение президента, а тут решение... Второе, у меня много работы еще в "Белорусском товариществе инвалидов по зрению", у меня есть Паралимпийский комитет, а самое главное — у меня есть две внучки. Я, к сожалению, детям не уделил внимания, потому что занимался спортом, а сейчас я хочу исправить ошибку. Вы не представляете, какие у меня шикарные внучки, — сказал Шепель в интервью tribuna.com.

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь", бывший член исполкома НОК Олег Шепель поделился мнением о прошедшем...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беластоку адкрылася фотавыстава «Абуджаная Беларусь» пра беларускія пратэсты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by