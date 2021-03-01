Путину гораздо труднее финансировать Беларусь, чем оккупированный Донбасс, - МИД Литвы





Фото: Путин и Лукашенко (president.gov.by)





Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода", сообщает Rbc.ua. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвыв интервью "Радио Свобода",Rbc.ua.





Дипломат убежден, что проблема становится "все больше", а Александр Лукашенко не предлагает никакого решения.





"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически в руинах. И нести этот груз теперь имеет президент России Путин, ведь именно он выдает Минске кредиты, когда тот нуждается. К слову, Лукашенко и Путин встречались на этой неделе в Сочи. Проблема становится все больше. Одно дело для Путина – финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое – 10-миллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и режим, который распадается", - сказал министр.





Напомним, во время встречи с Путиным 23 февраля Лукашенко поблагодарил президента РФ за поддержку экономики Беларуси.





Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России "поглотить" Беларусь, как независимое государство.