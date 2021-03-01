Стали известны победители «Золотого глобуса»

Источник материала: Tut.by

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главным триумфаторами вечера стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2» — оба фильма получили по две статуэтки. Двух наград также удостоился мультфильм «Душа».



Кадр из фильма

В номинации «Лучший актер» статуэтки получили Саша Барон Коэн («Борат 2»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») и Розамунд Пайк ( «Аферистка» ). Кроме того, посмертно «Золотым глобусом» был награжден Чедвик Боузмана за роль в «Ма Рейни: Мать блюза».

За режиссуру премию вручили Хлои Чжао («Земля кочевников»), за сценарий — Аарону Соркину («Суд над чикагской семеркой»).

Лучшим фильмом на иностранном языке назвали американскую драму «Минари», среди сериалов особо отметилась «Корона» (у нее четыре статуэтки). У сериалов «Шиттс Крик» и «Ход королевы» — по два «Золотых глобуса».

А вот полный список лауреатов и номинантов «Золотого глобуса-2021»:

Лауреаты в области кино

Лучший фильм (драма)

«Земля кочевников»

«Отец»

«Манк»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

«Борат 2»

«Гамильтон»

«Мьюзик»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Выпускной»

Лучший актер в драматическом фильме

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Риз Ахмед, «Звуки металла»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Саша Барон Коэн, «Борат 2»

Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»

Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»

Джеймс Корден, «Выпускной»

Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Лучшая актриса в драматическом фильме

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Розамунд Пайк, «Аферистка»

Мария Бакалова, «Борат 2»

Кейт Хадсон, «Мьюзик »

Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»

Аня Тейлор-Джой, «Эмма»

Лучший актер второго плана

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»

Джаред Лето, «Дьявол в деталях»

Билл Мюррей, «Последняя капля»

Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Лучшая актриса второго плана

Джоди Фостер, «Мавританец»

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман, «Отец»

Аманда Сайфред, «Манк»

Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»

Лучший режиссер

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Дэвид Финчер, «Манк»

Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»

Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Лучший сценарий

«Суд над чикагской семеркой»

«Земля кочевников»

«Отец»

«Манк»

«Девушка, подающая надежды»

Лучший фильм на иностранном языке

«Минари»

«Еще по одной»

«Ла Йорона»

«Вся жизнь впереди»

«Ты и я»

Лучший анимационный фильм

«Душа»

«Семейка Крудс: Новоселье»

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

«Легенда о волках»

Лучшая музыка

«Душа»

«Полночное небо»

«Довод»

«Манк»

«Новости со всех концов света»

Лучшая песня

«Io sì (Seen)» — «Вся жизнь впереди»

«Speak Now» — «Одна ночь в Майами»

«Tigress & Tweed» — «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

«Fight For You» — «Иуда и черный мессия»

«Hear My Voice» — «Суд над чикагской семеркой»

Номинанты в области телевидения

Лучший драматический сериал

«Корона»

«Страна Лавкрафта»

«Озарк»

«Мандалорец»

«Рэтчед»

Лучший актер в драматическом сериале

Джош О’Коннор, «Корона»

Джейсон Бэйтман, «Озарк»

Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»

Аль Пачино, «Охотники»

Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Эмма Коррин, «Корона»

Оливия Колман, «Корона»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Лора Линни, «Озарк»

Сара Полсон, «Рэтчед»

Лучший комедийный сериал

«Шиттс Крик»

«Эмили в Париже»

«Бортпроводница»

«Великая»

«Тед Лассо»

Лучший актер в комедийном сериале

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Дон Чидл, «Черный понедельник»

Николас Холт, «Великая»

Юджин Леви, «Шиттс Крик»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Кейли Куоко, «Бортпроводница»

Эль Фаннинг, «Великая»

Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»

Лучший телефильм или мини-сериал

«Ход королевы»

«Нормальные люди»

«Голос перемен»

«Отыграть назад»

«Неортодоксальная»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Брайан Крэнстон, «Ваша честь»

Джефф Дэниелс, «Правило Коми»

Итан Хоук, «Птица доброго господа»

Хью Грант, «Отыграть назад»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»

Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»

Шира Хаас, «Неортодоксальная»

Николь Кидман, «Отыграть назад»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Джон Бойега, «Голос перемен»

Брендан Глисон, «Правило Коми»

Дэниэл Леви, «Шиттс Крик»

Джим Парсонс, «Голливуд»

Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Джиллиан Андерсон, «Корона»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Джулия Гарнер, «Озарк»

Энни Мерфи, «Шиттс Крик»

Синтия Никсон, «Рэтчед»