Стали известны победители «Золотого глобуса»

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главным триумфаторами вечера стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2» — оба фильма получили по две статуэтки. Двух наград также удостоился мультфильм «Душа».
В номинации «Лучший актер» статуэтки получили Саша Барон Коэн («Борат 2»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») и Розамунд Пайк («Аферистка»). Кроме того, посмертно «Золотым глобусом» был награжден Чедвик Боузмана за роль в «Ма Рейни: Мать блюза».
За режиссуру премию вручили Хлои Чжао («Земля кочевников»), за сценарий — Аарону Соркину («Суд над чикагской семеркой»).
Лучшим фильмом на иностранном языке назвали американскую драму «Минари», среди сериалов особо отметилась «Корона» (у нее четыре статуэтки). У сериалов «Шиттс Крик» и «Ход королевы» — по два «Золотых глобуса».
А вот полный список лауреатов и номинантов «Золотого глобуса-2021»:
Лауреаты в области кино
Лучший фильм (драма)
«Земля кочевников»
«Отец»
«Манк»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над чикагской семеркой»
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
«Борат 2»
«Гамильтон»
«Мьюзик»
«Зависнуть в Палм-Спрингс»
«Выпускной»
Лучший актер в драматическом фильме
Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
Риз Ахмед, «Звуки металла»
Энтони Хопкинс, «Отец»
Гари Олдман, «Манк»
Тахар Рахим, «Мавританец»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Саша Барон Коэн, «Борат 2»
Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»
Джеймс Корден, «Выпускной»
Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Лучшая актриса в драматическом фильме
Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»