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Стали известны победители «Золотого глобуса»

01.03.2021 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главным триумфаторами вечера стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2» — оба фильма получили по две статуэтки. Двух наград также удостоился мультфильм «Душа».


Кадр из фильма

В номинации «Лучший актер» статуэтки получили Саша Барон Коэн («Борат 2»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») и Розамунд Пайк («Аферистка»). Кроме того, посмертно «Золотым глобусом» был награжден Чедвик Боузмана за роль в «Ма Рейни: Мать блюза».

За режиссуру премию вручили Хлои Чжао («Земля кочевников»), за сценарий — Аарону Соркину («Суд над чикагской семеркой»).

Лучшим фильмом на иностранном языке назвали американскую драму «Минари», среди сериалов особо отметилась «Корона» (у нее четыре статуэтки). У сериалов «Шиттс Крик» и «Ход королевы» — по два «Золотых глобуса».

А вот полный список лауреатов и номинантов «Золотого глобуса-2021»:

Лауреаты в области кино

Лучший фильм (драма)

  • «Земля кочевников»
  • «Отец»
  • «Манк»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Суд над чикагской семеркой»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • «Борат 2»
  • «Гамильтон»
  • «Мьюзик»
  • «Зависнуть в Палм-Спрингс»
  • «Выпускной»

Лучший актер в драматическом фильме

  • Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
  • Риз Ахмед, «Звуки металла»
  • Энтони Хопкинс, «Отец»
  • Гари Олдман, «Манк»
  • Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучший актер в комедии или мюзикле

  • Саша Барон Коэн, «Борат 2»
  • Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
  • Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»
  • Джеймс Корден, «Выпускной»
  • Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
  • Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
  • Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
  • Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

  • Розамунд Пайк, «Аферистка»
  • Мария Бакалова, «Борат 2»
  • Кейт Хадсон, «Мьюзик»
  • Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»
  • Аня Тейлор-Джой, «Эмма»

Лучший актер второго плана

  • Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
  • Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
  • Джаред Лето, «Дьявол в деталях»
  • Билл Мюррей, «Последняя капля»
  • Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Лучшая актриса второго плана

  • Джоди Фостер, «Мавританец»
  • Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
  • Оливия Колман, «Отец»
  • Аманда Сайфред, «Манк»
  • Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
  • Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
  • Дэвид Финчер, «Манк»
  • Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»
  • Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Лучший сценарий

  • «Суд над чикагской семеркой»
  • «Земля кочевников»
  • «Отец»
  • «Манк»
  • «Девушка, подающая надежды»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Минари»
  • «Еще по одной»
  • «Ла Йорона»
  • «Вся жизнь впереди»
  • «Ты и я»

Лучший анимационный фильм

  • «Душа»
  • «Семейка Крудс: Новоселье»
  • «Вперед»
  • «Путешествие на Луну»
  • «Легенда о волках»

Лучшая музыка

  • «Душа»
  • «Полночное небо»
  • «Довод»
  • «Манк»
  • «Новости со всех концов света»

Лучшая песня

  • «Io sì (Seen)» — «Вся жизнь впереди»
  • «Speak Now» — «Одна ночь в Майами»
  • «Tigress & Tweed» — «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
  • «Fight For You» — «Иуда и черный мессия»
  • «Hear My Voice» — «Суд над чикагской семеркой»

Номинанты в области телевидения

Лучший драматический сериал

  • «Корона»
  • «Страна Лавкрафта»
  • «Озарк»
  • «Мандалорец»
  • «Рэтчед»

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джош О’Коннор, «Корона»
  • Джейсон Бэйтман, «Озарк»
  • Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
  • Аль Пачино, «Охотники»
  • Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Эмма Коррин, «Корона»
  • Оливия Колман, «Корона»
  • Джоди Комер, «Убивая Еву»
  • Лора Линни, «Озарк»
  • Сара Полсон, «Рэтчед»

Лучший комедийный сериал

  • «Шиттс Крик»
  • «Эмили в Париже»
  • «Бортпроводница»
  • «Великая»
  • «Тед Лассо»

Лучший актер в комедийном сериале

  • Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
  • Дон Чидл, «Черный понедельник»
  • Николас Холт, «Великая»
  • Юджин Леви, «Шиттс Крик»
  • Рами Юссеф, «Рами»

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
  • Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
  • Кейли Куоко, «Бортпроводница»
  • Эль Фаннинг, «Великая»
  • Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»

Лучший телефильм или мини-сериал

  • «Ход королевы»
  • «Нормальные люди»
  • «Голос перемен»
  • «Отыграть назад»
  • «Неортодоксальная»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

  • Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
  • Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
  • Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
  • Итан Хоук, «Птица доброго господа»
  • Хью Грант, «Отыграть назад»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

  • Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
  • Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
  • Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
  • Шира Хаас, «Неортодоксальная»
  • Николь Кидман, «Отыграть назад»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

  • Джон Бойега, «Голос перемен»
  • Брендан Глисон, «Правило Коми»
  • Дэниэл Леви, «Шиттс Крик»
  • Джим Парсонс, «Голливуд»
  • Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

  • Джиллиан Андерсон, «Корона»
  • Хелена Бонем Картер, «Корона»
  • Джулия Гарнер, «Озарк»
  • Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
  • Синтия Никсон, «Рэтчед»

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В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главным триумфаторами вечера стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2» - оба фильма получили...
 
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