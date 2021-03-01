ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси создали собственную ракету для «Полонеза» (ее очень ждал Александр Лукашенко)

01.03.2021 09:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одно из главных направлений деятельности военно-промышленного комитета Беларуси — создание собственной ракеты. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.


РСЗО «Полонез» на параде 9 мая в Минске. Фото: Виталий Дембовский

— Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим что все у нас получится, — сообщил Пантус.

По его словам, за последние годы, фактически с нуля, была создана школа ракетостроения.

— Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов, — сказал глава Госкомвоенпрома.

Напомним, в 2016 году белорусская армия приняла на вооружение РСЗО «Полонез». Реактивная система залпового огня «Полонез» была создана совместно с Китаем. Управляемые ракеты калибра 301 миллиметр, опять же производства Китая, имеют дальность до 300 километров и осколочно-фугасную, бетонобойную или кассетную боевую часть массой 480 килограммов.

Именно поэтому Александр Лукашенко выражал желание «на 300-километровой ракете расписаться». Как ранее сообщали в Минобороны, на 2021 год запланированы стрельбовые испытания белорусской ракеты для РСЗО «Полонез» с дальностью стрельбы 300 километров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зимой-2020/21 зафиксировано почти 80 температурных рекордов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by