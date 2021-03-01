|
В Беларуси создали собственную ракету для «Полонеза» (ее очень ждал Александр Лукашенко)
Источник материала: Tut.by
Одно из главных направлений деятельности военно-промышленного комитета Беларуси — создание собственной ракеты. Об этом в эфире телеканала ОНТ
— Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим что все у нас получится, — сообщил Пантус.
По его словам, за последние годы, фактически с нуля, была создана школа ракетостроения.
— Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов, — сказал глава Госкомвоенпрома.
Напомним, в 2016 году белорусская армия приняла на вооружение РСЗО «Полонез». Реактивная система залпового огня «Полонез» была создана совместно с Китаем. Управляемые ракеты калибра 301 миллиметр, опять же производства Китая, имеют дальность до 300 километров и осколочно-фугасную, бетонобойную или кассетную боевую часть массой 480 килограммов.
Именно поэтому Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)