В Беларуси создали собственную ракету для «Полонеза» (ее очень ждал Александр Лукашенко)

Источник материала: Tut.by

Одно из главных направлений деятельности военно-промышленного комитета Беларуси — создание собственной ракеты. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.



РСЗО «Полонез» на параде 9 мая в Минске. Фото: Виталий Дембовский

— Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим что все у нас получится, — сообщил Пантус.

По его словам, за последние годы, фактически с нуля, была создана школа ракетостроения.

— Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов, — сказал глава Госкомвоенпрома.

Напомним, в 2016 году белорусская армия приняла на вооружение РСЗО «Полонез». Реактивная система залпового огня «Полонез» была создана совместно с Китаем. Управляемые ракеты калибра 301 миллиметр, опять же производства Китая, имеют дальность до 300 километров и осколочно-фугасную, бетонобойную или кассетную боевую часть массой 480 килограммов.

Именно поэтому Александр Лукашенко выражал желание «на 300-километровой ракете расписаться». Как ранее сообщали в Минобороны, на 2021 год запланированы стрельбовые испытания белорусской ракеты для РСЗО «Полонез» с дальностью стрельбы 300 километров.