«Пока я заботилась о сыне, муж нашел другую». Новые истории конкурса о любви к себе

Источник материала: Tut.by

Наши читательницы продолжают доказывать, что полюбить себя совсем не просто, но вполне реально. Их примеры вдохновляют и помогают смотреть в будущее с надеждой. Продолжаем проект о любви к себе вместе с сетью фирменных магазинов французской косметики и парфюмерии Yves Rocher в Беларуси. Кстати, по промокоду «СЛюбовьюКСебе» вы получите подарок при покупках на сайте и даже без покупок в офлайн-магазинах сети.

«О любви к себе речи не шло: нужно было выживать»

Участница Татьяна поделилась своей непростой историей о предательстве и начале новой жизни.

— Почти никогда я не признавала себя красивой, любимой, желанной, кому-то нужной. В детстве часто слышала от родителей и подруг разговоры о том, как можно было уродиться таким гадким утенком с длинным носом, худыми ручками и ножками, хилым здоровьем. Эти убеждения отравили несколько лет моей жизни.

Я росла в деревне в семье тружеников. Воспитывалась в духе прилежного поведения, уважения к старшим, чувства долга перед пионерами, комсомолом, Родиной, родителями. Индивидуальность подавлялась. Окончила школу на все пятерки по пятибалльной системе. Родители сильно волновались за меня, поэтому в медицинский институт поступать побоялась. Выбрала медучилище в 20 километрах от дома.

Познакомилась с молодым человеком, студентом, который умел красиво говорить. Влюбилась без памяти, вышла замуж, родила сына. Малыш сильно болел, я заботилась о нем, а мужу не хватало моей любви и внимания. Он стал редко появляться дома.



Татьяна с первым мужем и сыном

Супруг не видел во мне женщину, от меня «пахло молоком и кухней», дома были детский плач, лекарства. Больницы и бессонные ночи отнимали все силы. В итоге муж полюбил другую, а нам с сыном дал неделю, чтобы мы освободили квартиру.

О любви к себе речи не шло: нужно было выживать. Я купила скромненькую, обшарпанную квартирку, переехала. Первое время ночевала на нескольких коврах на полу, а на поломанном диване спал сын.

20 лет работала фельдшером-лаборантом на полторы ставки, всегда искала случайные приработки, училась на разных курсах, поднимала сына на ноги. Он вырос здоровым, крепким, умным и добрым молодым человеком. Окончил университет и две магистратуры, нашел интересную работу, перестал нуждаться в моей помощи.



Татьяна с повзрослевшим сыном

В это время я стала задумываться над тем, что не чувствую себя счастливой. Много упрекала себя, боялась проявлять чувства. Занималась всем подряд, вникала в проблемы окружающих людей, старалась быть угодной и удобной для всех, кроме себя. Это не позволяло мне полноценно строить отношения.

Я встретила мужчину. Мы счастливо прожили вместе полтора года. Потом его посадили по экономической статье. Ради свиданий нам пришлось зарегистрировать брак, который после выхода из тюрьмы длился всего полгода. Муж водил шумные компании, много пил, а в итоге восстановил отношения с бывшей. Я развелась во второй раз.

Было понятно, что дальше так нельзя. Как раз в тот момент я поменяла профессию — стала медицинским аналитиком. В перерывах на работе начала читать Леди.TUT.BY и копать свой внутренний мир. Статьи ваших авторов, советы психологов, истории простых и целеустремленных, достойных и интересных людей вдохновляли поменять отношение к себе. Я решила брать ответственность за свою жизнь в собственные руки.



Татьяна сейчас

Начала работать над собой, ставить на первое место свои потребности, принципы и чувства. Например, мотивировала зарядку не тем, что подтянутая фигура поможет привлечь внимание мужчин, а тем, что она улучшит мое настроение и тонус тела. Перестала ходить дома в обносках и заметила, что стала более энергичной и довольной. Научилась уважать и ценить свое время. Отключила домашний телефон, чтобы не тратить время на нытиков и тревожных людей. Начала правильно питаться.

Нашла много интересных занятий. Сейчас зимой читаю книги, хожу в баню, катаюсь на лыжах. Летом благоустраиваю дачный участок. В обеденное время занимаюсь быстрой ходьбой в лесу: место работы это позволяет.

Путь до любви к себе занял лет десять, сейчас я довольна результатом и продолжаю развиваться. За поддержку благодарю своего сына, родителей, коллег, подруг и портал Леди.TUT.BY.



Татьяна сейчас

«После победы над анорексией мне все по плечу»

Читательница Анастасия рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения и пути к принятию себя.

— У меня позади восемь лет анорексии. Это медленная смерть. Я смогла выбраться и хочу рассказать, как это получилось. Хочу сразу уточнить, что эта болезнь — не про вес. В ее основе лежат психические проблемы.

Мир разнообразен, в нем много красок и впечатлений. Но во время болезни он сужается. Я думала о том, как сделать салат менее питательным, как потратить в зале тысячу калорий и убедить окружающих в том, что всё в порядке. Я ненавидела себя, истязала и разрушала свой организм. Анорексия — это бесконечные голодовки, «отработки» еды, диуретики, питьевые дни. Как итог — панические атаки, гормональные сбои и психиатрическая больница.



Анастасия в период болезни

Мне помогла индивидуальная и групповая психотерапия. Я нашла комьюнити девушек с пищевыми расстройствами, поняла, что не одинока, увидела, что проблема может коснуться человека в любом возрасте. Начала читать специальные книги: «Семь шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака, «Просто. Ешьте. Еду» Анастасии Чекмаревой, «Ты — это не просто тело» Марии Павловой.

Я поняла, что нужно стремиться к стабильной самооценке, которая не зависит от цифры на весах. Лучше залюбить себя, чем недолюбить. Советую одно упражнение: попросите друзей написать вам, что в вас хорошего. Этот список обязательно поднимет самооценку. Я, например, узнала, что я веселая, целеустремленная, любознательная, красивая, с классным чувством юмора и теплой энергетикой. Можно еще выбрать самую красивую часть тела — например, губы, ногти, щиколотки — и держать фокус на ней, любуясь собой в сложные моменты.

Сейчас благодаря пройденному пути я живу осознанно и люблю себя. Готовлю десерты, веду блог , в котором пишу о еде и психологии. Справившись с анорексией, я понимаю: теперь мне всё по плечу!



Анастасия сейчас

«Писала о том, как себя ненавижу, и перечитывала это»

Читательница Екатерина прошла путь от настоящей ненависти к себе к гармонии с собственным внутренним миром.

— Мне 27 лет. Родилась в обычной семье, мама — учительница, папа — комбайнер. Я была тихим, скромным ребенком. Стеснялась проявлять свои таланты и была уверена, что я гадкий утенок. Заурядная, нефотогеничная, глупая, а еще толстая. Училась на отлично и с удовольствием, но никогда не была уверена в своих знаниях и способностях. В общем, не любила себя.



Екатерина в школьные годы

В подростковое время добавились новые комплексы. Ненавидела свою внешность, изо всех сил старалась наказать себя. К 18 годам набрала большой вес, отстригла волосы, забросила здоровье и лечение акне. Носила самую неподходящую одежду на свете. И делала это специально.

В моем телефоне была папка с заметками, куда каждый день я вносила новую запись. Писала, как ненавижу себя, не заслуживаю ничего хорошего, и вообще лучше бы меня не существовало. И несколько раз в день перечитывала это.



Екатерина в сложный период жизни

Через пару лет я начала восстанавливаться. Подобрала подходящую прическу, одежду, начала заботиться о себе. Думала, что наконец-то выбралась из ямы, но ненависть так и осталась глубоко внутри.

В 20 лет готовилась к переезду в Минск. Меня убедили, что там на работу принимают только стройных и красивых. Я начала усиленно худеть. Стартовала с правильного питания, а потом стала отказываться от еды на недели. Меню состояло из ложки вареной свеклы без соли два раза в день или одного йогурта в сутки. Нормальный прием пищи считался срывом и отрабатывался очередной голодной диетой. Я падала в обмороки каждое утро, но продолжала худеть. В этот период ненависть вышла на другой уровень. Я уже не уродовала себя внешне, а действовала изнутри. Вес снизился, но бесследно для здоровья эти месяцы не прошли.

В какой-то момент, сидя дома на диване и пытаясь найти хоть одну причину дожить до конца очередной день, я поняла, что так существовать нельзя. С тем же упорством, с которым истязала себя, взялась за поиск решений.

Записалась на марафоны повышения самооценки, курсы от дипломированных психологов и преподавателей. Старательно выполняла задания и слушала лекции. Прекратила общаться со всеми токсичными подружками, которые обсуждали отсутствие у меня талии. Отписалась от всех фитоняшек, моделей, агрессивных тренеров в социальных сетях, начала читать блоги об интуитивном питании и принятии себя. Приучилась слушать свои чувства и желания, следовать им. Разрешила себе отдыхать и признавать, что я устала.

Два года работы в этом направлении — и вот результат. Теперь я больше не хочу похудеть или изменить тело. Отрастила по бедра волосы натурального цвета. Перестала ходить на бьюти-процедуры из желания скрыть недостатки. Наконец приняла себя такой, какая есть, и больше не мучаюсь.



Екатерина сейчас

Одноклассники не узнают меня на улице, а новые друзья — на старых фото. Я завела блог , чтобы рассказать свою историю, показать, что можно жить без диет, заниматься фитнесом в удовольствие, нравиться себе. Впереди еще много работы, в первую очередь психологической, но я рада своим результатам.

«Не понимала, за что даны эти отвратительные веснушки»

Еще одна наша участница — Ольга — долго терпела обидные комментарии окружающих, но все же начала принимать себя благодаря мощной внутренней энергии.

— В детстве я была этаким рыжеволосым солнечным лучиком, полностью усыпанным веснушками. Они были на лице, руках и ногах. Мама, глядя на это, все время твердила, что меня любит солнышко и что я должна этим гордиться. Но эти «солнечные поцелуи» вызывали у меня только смущение, чувство неуверенности и недовольство собственной внешностью. Я с тоской смотрела на своих подружек с чистой, фарфоровой кожей и не понимала, за что мне даны эти отвратительные веснушки.





Еще переживала из-за фигуры. Пампушечкой я никогда не была, но на фоне сверстников выглядела довольно-таки крупным ребенком. У меня были пухленькие румяные щечки, сбитые ножки, игривая складочка на животе, немаленький рост и толстая рыжая коса ниже поясницы — прямо крестьянский ребенок, кровь с молоком!

Когда я училась в начальных классах, многие мои миниатюрные сверстницы ходили в школьный танцевальный кружок и даже выступали на сцене. Я просто мечтала об этом! Однажды решилась прийти на занятие. Волновалась так, что сердце билось где-то в районе горла. Слова, которые я услышала, навсегда врезались в мою память: «Олечка, у тебя ноги как утюги. Можешь быть свободна». Я вылетела как ошпаренная, дико хотела плакать, но решила всем показать, чего я стою.

С головой ушла в учебу, стала лучшей ученицей, углубленно занялась изучением русского языка и литературы, побеждала конкурсах и олимпиадах. Мною гордились родители и учителя. Даже ощущала некоторое превосходство, ведь весь класс списывал «домашку» у меня. Параллельно училась в музыкальной школе по классу баяна и благодаря маме записалась в танцевальный кружок, где меня хвалили.

Я работала над образованием, расширяла кругозор, не позволяла себе ни минуты лени — и постепенно все комплексы стали притупляться. К тому же детская припухлость прошла, рост выровнялся, я научилась маскировать веснушки и уже к 11 классу из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя. От кавалеров не было отбоя. После школы поступила в престижный университет. Казалось, что жизнь удалась.





Но отношения с мальчиками складывалось не так, как рисовало мое воображение. Постоянные ссоры, слезы, агрессия, запреты, ревность — сплошная токсичность. Я много переживала. Почему не находится тот, кто способен оценить меня по достоинству?

Однажды я встретила молодого человека, с которым начала уже мысленно планировать свадьбу. В отношениях играла роль этакой «хорошей девочки» — понимающей, заботливой, уступчивой, покорной, милой. А ушел он со словами: «Научись ценить себя и жить для себя. Мужчина не должен быть центром твоей жизни». Эти фразы стали отправной точкой.

Принять и полюбить себя мне помогли книги психологов. Я ограничила общение с людьми, которые вечно ноют и жалуются на свою жизнь, которые поучают меня, критикуют и не поддерживают мои идеи. Полюбила себя настолько, что могу встать и без сожаления уйти с «неинтересного кино». Научилась говорить «нет». Начала заниматься танцами для души. И, сама того не планируя, похудела благодаря этому.





Ставить цели в жизни мне помогли медитативные практики. Еще начала периодически «водить себя на свидания» в театр или ресторан. Не искала компанию, подстраиваясь под определенное время и выслушивая чьи-то капризы, а просто выходила из дома и шла по зову сердца.

Вы только не подумайте, что я призываю вас отказаться от общения с людьми. Наоборот, настоящие друзья могут очень даже помочь. У меня есть подруга, с которой мы одновременно начинали этот путь познания себя. И до сих пор придаем друг другу сил и уверенности. То, что мы излучаем, притягивается обратно, поэтому приносите с собой любовь, счастье и радость!





Кто из участниц вдохновил вас? Голосуйте за понравившиеся истории. Голосование продлится до 9.00 8 марта. Выбирать понравившиеся рассказы можно один раз в сутки с одного устройства. Победительница голосования получит приз — косметику Yves Rocher .

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