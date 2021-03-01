Зонд NASA для изучения Солнца сделал снимок Венеры, на который не рассчитывали ученые

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Зонд NASA «Паркер» сделал снимок Венеры и, похоже, продемонстрировал ранее неизвестные возможности аппаратуры. Ученые считают, что устройство засняло планету в диапазоне, близком к инфракрасному, — это может изменить объемы первоначальной миссии зонда, отметили в NASA. Об этом также рассказывает TJournal .



Фото: NASA

«Паркер» запустили в 2018 году, но не для исследований Венеры — аппарат лишь использует гравитацию планеты, чтобы добраться до Солнца. После еще нескольких витков вокруг Венеры зонд приблизится к звезде на расстояние в 4,3 миллиона километров.

Миссия рассчитана до 2025 года, ее основная цель — лучше изучить солнечный ветер, делая снимки короны — плазмы, из которой состоит внешняя часть атмосферы звезды. Кроме того, он будет фотографировать внутреннюю гелиосферу Солнца.

Аппарат сделал снимок Венеры еще в июле 2020 года, когда пролетал в 12 тысячах километров от планеты, но NASA опубликовало снимок только сейчас. Фотографию сделали с помощью широкоугольного сканера ( WISPR ), который состоит из двух оптических телескопов, предназначенных для съемки короны в видимом диапазоне. Однако на снимке Венеры видна темная область — это самый обширный горный регион на планете, который получился темнее, потому что он прохладнее, чем окружающая территория.

В видимом диапазоне поверхность Венеры нельзя увидеть из-за ее плотной атмосферы. Но так как на снимке «Паркера» виден горный регион, ученые предполагают, что WISPR помимо видимого диапазона может улавливать близкое к инфракрасному излучение. По словам главного научного сотрудника команды «Паркера» Анджелоса Вурлидаса, это стало «полной неожиданностью» для команды ученых.

«Прибор тестировали только для улавливания видимого светового диапазона. Мы ожидали увидеть облака, но камера захватила даже часть поверхности», — заявил Вурлидас.

Член команды разработки WISPR Брайан Вуд также считает, что устройство уловило тепловое излучение с поверхности Венеры, но исследователям еще предстоит проверить это наверняка. Если окажется, что зонд работает только с видимым светом, то это будет значить, что ученые столкнулись с ранее неизвестным «окном» в атмосфере Венеры. Но если работа с инфракрасным излучением подтвердится, программу исследований «Паркера» могут расширить.