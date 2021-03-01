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Фото: РБК-Украина

Кузов

Влага в салоне

Проблемы ходовой

Аккумулятор

Под капотом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подготовка авто к весне: эксперты дали полезные советы С приближением весны стоит как минимум провести диагностику подвески и рулевого управления.

Зимний сезон заканчивается и после него обычно остается множество вопросов, которые необходимо решить, чтобы у автомобиля не было тяжелых последствий.Об этом сообщает Авто24.Самое страшное, чем может навредить автомобилю холодная погода - это начало коррозии кузова. Поэтому автомобиль необходимо помыть и внимательно осмотреть лакокрасочное покрытие.Эксперты также советуют осмотреть нижнюю часть кузова - днище и колесные арки. Кроме того, их необходимо тщательно помыть. Все повреждения надо устранить, особенно те, где видно голый металл. Если этого не сделать может начаться процесс ржавления и тогда через год-два деталь придется как перекрашивать.Зимой в салон часто наноситься вода. При этом она может содержать реагенты, которые вредят кузову. Под коврами могут образовываться такие себе компрессы, откуда начнут разрастаться очаги коррозии. Этому также способствует влажный воздух в салоне.Эксперты советуют после зимы убрать из машины влажные коврики, салфетки для протирания окон и вообще все, что может задерживать в себе влагу. После этого салон автомобиля необходимо просушить. Это можно сделать, если поставить машину на солнце и оставить в ней приоткрытые окна.В снежную и морозную зиму ходовой части приходится работать в напряженном режиме. После зимы довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемами с сайлентблоками, шаровыми опорами и амортизаторами.С приближением весны стоит как минимум провести диагностику подвески и рулевого управления.Все мелкие болезни аккумулятора хорошо проявляют себя зимой. Поэтому лечение АКБ обычно до весны не откладывают. Необходимо помнить, что зимой аккумулятор во время движения обычно не заряжается до конца, а это вредно для его долговечности.В холодных условиях быстро стареют свечи с высоковольтными проводами, приводные ремни навесного оборудования и некоторые разъемы проводки. Это может сказаться на работе двигателя. Также могут появиться нештатные звуки и в авто могут отказать отдельные электроприборы