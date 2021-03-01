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Железнодорожный терминал построят в индустриальном парке «Великий камень»
Источник материала: ОНТ
С прицелом на удобство, в том числе экспортёров, создаётся железнодорожный терминал в индустриальном парке «Великий камень».
Это будет часть логистического узла для транспортировки и распределения потоков грузов. Планируется, что уже к следующему году новая железная дорога свяжет столичный вокзал и Национальный аэропорт Минск, при этом пройдёт через индустриальный парк.
Кроме того, в «Великом камне» проектируется жилой комплекс на 6 тысяч человек. Первый район уже построен. Появится и необходимая инфраструктура – школы, детские сады и поликлиники.
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С прицелом на удобство, в том числе экспортёров, создаётся железнодорожный терминал в индустриальном парке «Великий камень». Это будет часть логистического узла...
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