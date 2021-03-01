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Железнодорожный терминал построят в индустриальном парке «Великий камень»

01.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Железнодорожный терминал построят в индустриальном парке «Великий камень»

С прицелом на удобство, в том числе экспортёров, создаётся железнодорожный терминал в индустриальном парке «Великий камень». 

Это будет часть логистического узла для транспортировки и распределения потоков грузов. Планируется, что уже к следующему году новая железная дорога свяжет столичный вокзал и Национальный аэропорт Минск, при этом пройдёт через индустриальный парк. 

Александр Ярошенко глава администрации индустриального парка «Великий камень»: «Железнодорожный терминал, позволяющий использовать Беларусь как выгодную логистическую транспортную зону для поставок продукции из Китая через Беларусь в Европу и обратно. Даёт также возможность развиваться транспортному сообщению, в том числе авиационному». 

Кроме того, в «Великом камне»  проектируется жилой комплекс на 6 тысяч человек. Первый район уже построен. Появится и необходимая инфраструктура – школы, детские сады и поликлиники. 

 

 

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Теги: Минск
 
 
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С прицелом на удобство, в том числе экспортёров, создаётся железнодорожный терминал в индустриальном парке «Великий камень».  Это будет часть логистического узла...
 
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