Железнодорожный терминал построят в индустриальном парке «Великий камень»

Источник материала: ОНТ

С прицелом на удобство, в том числе экспортёров, создаётся железнодорожный терминал в индустриальном парке «Великий камень».

Это будет часть логистического узла для транспортировки и распределения потоков грузов. Планируется, что уже к следующему году новая железная дорога свяжет столичный вокзал и Национальный аэропорт Минск, при этом пройдёт через индустриальный парк.

Александр Ярошенко глава администрации индустриального парка «Великий камень»: «Железнодорожный терминал, позволяющий использовать Беларусь как выгодную логистическую транспортную зону для поставок продукции из Китая через Беларусь в Европу и обратно. Даёт также возможность развиваться транспортному сообщению, в том числе авиационному».

Кроме того, в «Великом камне» проектируется жилой комплекс на 6 тысяч человек. Первый район уже построен. Появится и необходимая инфраструктура – школы, детские сады и поликлиники.

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