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Беларусь представили 25 компаний на выставке пищевой промышленности GulFood-2021
Источник материала: ОНТ
Белорусские производители оценивают итоги участия в наиболее влиятельной выставке пищевой промышленности GulFood-2021. Она прошла в Дубае.
На нашем стенде были молоко, сливки, сыр, творог, бакалея, конфеты и шоколад – это продукция 25 отечественных предприятий. И для Беларуси рекорд за всю историю участия в экспозиции. Рынок знакомый для нашей страны. Экспорт в этом направлении в прошлом году увеличен в полтора раза.
Разрабатываются в Беларуси и инструменты поддержки экспорта. В частности, в правительстве обсуждают создание нового экспортного агентства. Развитие придаст и недавний указ Президента о поддержке внешней торговли. В частности, банки предложат более удобное кредитование для экспортёров.
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Белорусские производители оценивают итоги участия в наиболее влиятельной выставке пищевой промышленности GulFood-2021. Она прошла в Дубае. На нашем стенде были...
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