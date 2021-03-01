Беларусь представили 25 компаний на выставке пищевой промышленности GulFood-2021

Источник материала: ОНТ

Белорусские производители оценивают итоги участия в наиболее влиятельной выставке пищевой промышленности GulFood-2021. Она прошла в Дубае.

На нашем стенде были молоко, сливки, сыр, творог, бакалея, конфеты и шоколад – это продукция 25 отечественных предприятий. И для Беларуси рекорд за всю историю участия в экспозиции. Рынок знакомый для нашей страны. Экспорт в этом направлении в прошлом году увеличен в полтора раза.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Мы уже сегодня экспортируем по итогам прошлого года в 116 стран мира, а это больше чем в 2019 году на 12 государств, так что диверсификация будет продолжаться и экспорт будет расти. Мы планируем к 2025 году увеличить экспорт в денежном выражении до 7 миллиардов долларов США. В этом году планируем – к 6, поэтому задачи большие».

Разрабатываются в Беларуси и инструменты поддержки экспорта. В частности, в правительстве обсуждают создание нового экспортного агентства. Развитие придаст и недавний указ Президента о поддержке внешней торговли. В частности, банки предложат более удобное кредитование для экспортёров.

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