Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

Источник материала: ОНТ

Беларусь с 1 марта поднимает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Такая информация содержится на в постановлении Совета Министров от 25 февраля текущего года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документ уведомляет, что ставки пошлин будут повышены на вывоз сырой нефти, мазута, битума нефтяного, вазелина и парафина, отработанных нефтепродуктов – до 49,6 доллара за тонну (ранее – 43,8 доллара); прямогонного бензина – до 27,2 доллара за тонну (ранее – 24 доллара). Экспортные пошлины на дизельное топливо, товарные бензины, легкие, средние дистилляты, толуол, бензол, масла смазочные и ксилолы установлены на уровне 14,8 за тонну (ранее - 13,1 доллара).

Фото БЕЛТА (архив)

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