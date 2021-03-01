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Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан
Источник материала: ОНТ
Коммунальные, жилищные, трудовые – с любыми волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти. Администрация Президента Беларуси продолжает практику выездных приёмов граждан.
Сегодня помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк посетит предприятие «Ольса». Завтра помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с работниками
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Коммунальные, жилищные, трудовые – с любыми волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти. Администрация Президента Беларуси продолжает...
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