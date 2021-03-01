Администрация Президента продолжает выездные приёмы граждан

Источник материала: ОНТ

Коммунальные, жилищные, трудовые – с любыми волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти. Администрация Президента Беларуси продолжает практику выездных приёмов граждан.

Сегодня помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк посетит предприятие «Ольса». Завтра помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с работниками столичного «Мотовелозавода». А помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках Могилёвской области. Сразу несколько встреч запланировано на 4 марта. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой посетит «Гомсельмаш», инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик – «Ивацевичдрев». Инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк планирует визит в Осиповичский район. Там он посетит филиал «Елизово» Гродненского стеклозавода. Представители Администрации Президента пообщаются с трудовыми коллективами и лично выслушают всех.

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