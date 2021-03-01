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ГАИ пока не советует «переобувать» авто в летние шины
Источник материала: ОНТ
Сотрудники столичного ГАИ
В ГАИ напомнили, что при любом ухудшении погодных условий водителям нужно быть максимально внимательными.
Также в Госавтоинспекции дали рекомендации пешеходам – во время пересечения проезжей части следует проявлять внимательность и осторожность. Там напомнили, что даже в случае с регулируемыми переходами нужно сначала убедиться, что все машины остановились и только потом начинать переходить дорогу.
К краю проезжей части нужно подходить аккуратно из-за возможности обледенения тротуара. В ГАИ напомнили о важности обозначения себя световозвращающими элементами, что может спасти жизнь в темное время суток.
Фото pixabay
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