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ГАИ пока не советует «переобувать» авто в летние шины

01.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ пока не советует «переобувать» авто в летние шины

Сотрудники столичного ГАИ отмечают: в связи с высокой вероятностью возвращения морозов пока не стоит спешить со сменой зимней шины на летнюю – на отдельных участках дорог может появиться гололедица.

В ГАИ напомнили, что при любом ухудшении погодных условий водителям нужно быть максимально внимательными.

Также в Госавтоинспекции дали рекомендации пешеходам – во время пересечения проезжей части следует проявлять внимательность и осторожность. Там напомнили, что даже в случае с регулируемыми переходами нужно сначала убедиться, что все машины остановились и только потом начинать переходить дорогу.

К краю проезжей части нужно подходить аккуратно из-за возможности обледенения тротуара. В ГАИ напомнили о важности обозначения себя световозвращающими элементами, что может спасти жизнь в темное время суток. 

Фото pixabay

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Сотрудники столичного ГАИ отмечают: в связи с высокой вероятностью возвращения морозов пока не стоит спешить со сменой зимней шины на летнюю – на отдельных...
 
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