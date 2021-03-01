Обновлённый Кодекс об административных правонарушениях вступил в силу

Источник материала: ОНТ

В Беларуси вступил в силу обновлённый Кодекс об административных правонарушениях.

Особое внимание сотрудники ГАИ будут обращать на допуск машины к движению. Раньше техосмотр был привязан к госпошлине и многие водители отказывались от процедуры, экономя и якобы не выезжая на дорогу. Сейчас техосмотр абсолютно отдельная процедура. Штраф за его отсутствие – от одной до трех базовых величин. И проверять наличие техосмотра будут в том числе при помощи фотофиксации, как сегодня контролируют скорость на дорогах.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Появилась возможность привлекать к ответственности водителей, которые не прошли государственный технический осмотр. Причем с помощью приборов, которые работают в автоматическом режиме. Поэтому, возможно, в ближайшее время некоторые такие нарушители будут получать так называемые "письма счастья"».

В целом обновлённый Кодекс сразу по нескольким пунктам стал мягче, в нём появилось понятие административный проступок, когда за негрубое нарушение сотрудник ГАИ может вынести предупреждение.

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