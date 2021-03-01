Аналитики предрекли iPhone 13 с 1 ТБ памяти

Источник материала: Onliner

Аналитики из компании Wedbush проанализировали цепочки поставок и пришли к выводу, что новые iPhone впервые получат модификацию с 1 ТБ памяти. Сообщает об этом издание 9to5Mac .

Это уже второе упоминание смартфона Apple с 1 ТБ пространства: ранее такая же информация встречалась в блоге Front Page Tech. На данный момент максимальный объем памяти в iPhone составляет 512 ГБ, а из мобильных устройств 1 ТБ памяти предлагается только для iPad Pro.

При этом другие производители уже давно выпускают смартфоны с 1 ТБ пространства: например, в Samsung Galaxy S10 двухлетней давности была такая опция.

Новая линейка iPhone должна выйти этой осенью. Согласно утечкам, смартфоны получат экраны с частотой обновления 120 Гц и улучшенную камеру. Также есть слухи о возвращении Touch ID — возможно, сканер встроят в боковую кнопку, как у нового iPad Air.