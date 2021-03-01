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Аналитики предрекли iPhone 13 с 1 ТБ памяти
Источник материала: Onliner
Аналитики из компании Wedbush проанализировали цепочки поставок и пришли к выводу, что новые iPhone впервые получат модификацию с 1 ТБ памяти. Сообщает об этом издание
Это уже второе упоминание смартфона Apple с 1 ТБ пространства: ранее такая же информация встречалась в блоге Front Page Tech. На данный момент максимальный объем памяти в iPhone составляет 512 ГБ, а из мобильных устройств 1 ТБ памяти предлагается только для iPad Pro.
При этом другие производители уже давно выпускают смартфоны с 1 ТБ пространства: например, в Samsung Galaxy S10 двухлетней давности была такая опция.
Новая линейка iPhone должна выйти этой осенью. Согласно утечкам, смартфоны получат экраны с частотой обновления 120 Гц и улучшенную камеру. Также есть слухи о возвращении Touch ID — возможно, сканер встроят в боковую кнопку, как у нового iPad Air.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Аналитики из компании Wedbush проанализировали цепочки поставок и пришли к выводу, что новые iPhone впервые получат модификацию с 1 ТБ памяти. Сообщает об этом издание...
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