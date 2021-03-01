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Россияне обновили список авто, попадающих под «налог на роскошь»
Источник материала: Onliner
В России обновился список моделей, попадающих под так называемый «налог на роскошь». Теперь там на 87 автомобиль больше, чем в 2020 году. Всего в списке — 1387 различных модификаций авто. Эту информацию сообщают российские СМИ со ссылкой на
И не думайте, что в списке исключительно премиальные бренды. «Роскошными» считаются топовые комплектации Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, Kia Mohave и Volkswagen Multivan. Обновился список и более дорогих моделей: налогом будут облагаться электрические Porsche Taycan и Audi e-tron.
В самом дорогом секторе присутствуют следующие модели: Aston Martin DBX, Ferrari 812 GTS, Ferrari F8 Tributo, Ferrari SF90 Stradale и Ferrari Roma.
В России выделяется три типа «роскошных» авто: стоимостью от 3 до 5 млн (транспортный налог с коэффициентом 1,5), дороже 5 млн рублей (транспортный налог с коэффициентом 2) и дороже 10 млн рублей (налог ×3).
белый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
коричневый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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В России обновился список моделей, попадающих под так называемый «налог на роскошь». Теперь там на 87 автомобиль больше, чем в 2020 году. Всего в списке — 1387 различных...
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