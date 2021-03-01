Россияне обновили список авто, попадающих под «налог на роскошь»

Источник материала: Onliner

В России обновился список моделей, попадающих под так называемый «налог на роскошь». Теперь там на 87 автомобиль больше, чем в 2020 году. Всего в списке — 1387 различных модификаций авто. Эту информацию сообщают российские СМИ со ссылкой на Минпромторг РФ .

И не думайте, что в списке исключительно премиальные бренды. «Роскошными» считаются топовые комплектации Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, Kia Mohave и Volkswagen Multivan. Обновился список и более дорогих моделей: налогом будут облагаться электрические Porsche Taycan и Audi e-tron.

В самом дорогом секторе присутствуют следующие модели: Aston Martin DBX, Ferrari 812 GTS, Ferrari F8 Tributo, Ferrari SF90 Stradale и Ferrari Roma.

В России выделяется три типа «роскошных» авто: стоимостью от 3 до 5 млн (транспортный налог с коэффициентом 1,5), дороже 5 млн рублей (транспортный налог с коэффициентом 2) и дороже 10 млн рублей (налог ×3).