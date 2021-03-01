Индекс «чарки-шкварки»: стоимость мяса и водки рекордно выросла, покупательная способность зарплат — тоже

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передает TUT.BY. К таким выводам пришли эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» в своем очередном исследовании индекса «ЧаркиШкварки»,TUT.BY.





Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «чарки-шкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «Биг Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом", — уточняют эксперты BIPART.





Индекс «чарки-шкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.





Цена «чарки-шкварки» оказалась самой высокой за все время наблюдения. Покупательная способность зарплат — тоже





По данным за четвертый квартал 2020 года, одна «чарка-шкварка» стоила как никогда много — 2,7 рубля. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущем квартале, и на 9 копеек больше, чем в четвертом квартале 2019-го. С учетом того, что уровень инфляции составил по итогам года 7,4%, цены на свинину и водку росли медленнее, чем в среднем по стране.













Темпы роста зарплат также опередили рост цен на свинину и водку, поэтому покупательная способность зарплат в «чарках-шкварках» в четвертом квартале выросла. Прирост по сравнению с третьим кварталом составил 5% (или 24 «чарки-шкварки»), по сравнению с четвертым кварталом 2019 года — 13% (58 «чарок-шкварок»).





— Заметный рост покупательной способности зарплат в чарках и шкварках в 4 квартале является типичным из-за массовых выплат новогодних премий и бонусов. При этом в 1 квартале каждого года покупательная способность, как правило, снижается из-за того, что уровень зарплат возвращается к показателям осени, — объясняют такие показатели эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада».





Отметим, что покупательная способность белорусских зарплат в «чарках-шкварках» тоже оказалась самой высокой за все время наблюдения — 502 штуки.

















Как отличается ситуация по регионам





Разрыв благосостояния между Минском и регионами продолжает расти, отмечают эксперты. В четвертом квартале 2020 года благосостояние среднестатистического минчанина по сравнению с прошлым годом выросло на 188 «чарок-шкварок», в то время как в остальных регионах — на 40−50. В итоге жители Минска заработали в 2 раза больше «чарок-шкварок», чем жители Могилевщины — самого бедного региона. Год назад разрыв был 1,7 раза.





Среди стран-соседей Беларусь по количеству заработанных «чарок-шкварок» опережает только Украину. Если среднестатистический житель Беларуси в декабре 2020 года заработал 547 «чарок-шкварок», то житель Украины — 471. Лидером стала Польша — 1020 «чарок-шкварок» на среднюю зарплату.













Также эксперты посчитали, сколько «чарок-шкварок» приходится на медианную зарплату, которую Белстат подсчитывает раз в квартал. Медианная зарплата — это тот уровень зарплаты, больше и меньше которого получает одинаковое количество человек. Она, как правило, ниже средней. Если в ноябре 2020 года средняя зарплата составила 1300,5 рубля, то медианная — 944,4 рубля. Или 482 и 350 в пересчете на «чарки-шкварки».





— Нужно помнить и о налогах. С начисленной зарплаты обычно удерживается 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН. С учетом этого покупательная способность медианной зарплаты в ноябре составила 301 чарку и шкварку, а размер медианной зарплаты «на руки» — 812 рублей, или 315 долларов. Меньше указанного уровня получила ровно половина населения страны, — подытоживают эксперты.



