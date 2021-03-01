Через 30 лет в Беларуси может наступить украинский агроклимат









проконсультировалась по этим вопросам с экспертами. Газета «Белорусы и рынок»по этим вопросам с экспертами.





Директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей ЛЫСЕНКО поделился с нашей газетой результатами последнего исследования:





— С 1961 года среднегодовая температура в Беларуси повысилась примерно на 2,5 градуса. Зимы стали теплее в среднем на 3,8 градуса, летние месяцы — на 2,2. В последующие два десятилетия нас, вероятно, ожидает быстрое зимнее потепление, наблюдавшееся примерно с 2011 года. Теплые зимы и малый поверхностный сток в период снеготаяния могут стать проб­лемой для сельского хозяйства, особенно на юге Беларуси, где, помимо прочего, ожидается уменьшение зимних осадков. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что глобальное потепление сопровождается ростом частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи, волны тепла, экстремальные осадки, что является естественным следствием увеличения энергии, аккумулируемой в климатической системе.





На территории Беларуси изолинии годовой суммы активных температур продвигаются в северном направлении со средней скоростью около 12 км/год, причем с ускорением. При сохранении этой тенденции в последующие 30 лет на всей территории Беларуси могут быть абсолютно новые агроклиматические условия, характерные для лесостепной зоны Украины в период, предшествующий современному потеплению климата. Южная агроклиматическая зона в Беларуси сейчас располагается даже севернее, чем когда-то так называемая Центральная зона.





Понимание того, как экосистемы реагируют на изменение климата, является чрезвычайно важным для уточнения сценариев выбросов парниковых газов и прогнозов изменения климата. Помимо этого, экосистемы посредством многочисленных обратных связей способны оказывать непосредственное влияние на микроклимат, особенно в летние месяцы. Так, среднее количество летних осадков в крупных лесах Беларуси на 10—15 % выше, чем на обезлесенной местности, а скорость роста температуры почвы под лесным пологом в два-три раза меньше, чем для пахотных земель и урбанизированных территорий. В связи с этим в районах Беларуси, где за последние два десятилетия по тем или иным причинам произошло сокращение растительного покрова, рост летних температур ускорился до одного градуса.





В Гомельской области, которая из-за вырубки лесов и участившихся засух лишилась значительной части растительного покрова, летом дневная температура подстилающей поверхности растет почти в два раза быстрее, чем в среднем по Беларуси. Наиболее интенсивный рост температуры подстилающей поверхности и уменьшение растительного покрова наблюдаются в западной части Гродненской области, центральной части Брестской, южной части Минской, а также в Гомельской и прилегающих к ней районах Могилевской области. Эти регионы в настоящее время характеризуются наибольшим усилением засушливости климата и, соответственно, наибольшими климатообусловленными рисками для сельского и лесного хозяйства. Особенно чувствительно к изменениям климата белорусско-украинское Полесье. В настоящее время этот регион относится к зоне с избыточными ресурсами тепла и солнечной радиации, но недостаточными ресурсами влаги.





Мария ФАЛАЛЕЕВА, эксперт в области климатической политики и устойчивого развития, руководитель Международного общественного объединения «ЭКОПРОЕКТ»:





— Каждый следующий год будет теплее предыдущего. Научные исследования показывают, что это не временные явления, и нам нужно готовиться к жизни в новых условиях.





С чем на практике столкнутся аграрии? Повышается риск одновременно и засух, и наводнений, становится больше таких явлений, как майские заморозки и бесснежные зимы. Появляются новые виды вредителей растений. Говоря о долговременных глобальных климатических изменениях, важно понимать, что если природный баланс нарушается, то экосистема в конечном счете регулирует себя сама. Например, появились новые вредители растений — значит, появятся новые виды, питающиеся этими вредителями. Но перестройка может растянуться на годы, и это будет опасный период не столько для абстрактной природы, сколько для всех нас, для фермеров, для экономики в целом. Например, в ближайшие 10—15 лет могут серьезно измениться условия для культовых для Беларуси отраслей — картофелеводства и льноводства.





Но не все так плохо. В изменении климата есть и положительные стороны. В южной части Беларуси могут сложиться условия для произрастания культур, которые сейчас растут в центре и на севере Украины: сои, проса, ценных сортов пшеницы. Увеличение вегетационного периода в отдельных случаях позволит снимать по два урожая в год, как это делают в соседней стране. Улучшатся условия для садоводства. Может увеличиться продуктивность луговых угодий, и это создаст дополнительные возможности для животноводства, например позволит вести бесстойловое содержание животных.





Меня часто спрашивают, будут ли в Беларуси выращивать бананы. Приходится объяснять: если все зайдет так далеко, то нас это уже не должно волновать, потому что при таких радикальных изменениях наше общество и экономика в привычном нам виде уже просто не будут существовать. А вот арбузы в некоторых районах выращивают уже сейчас. Тем не менее большой «арбузной рес­публикой» в ближайшие 20 лет Беларусь не станет.





Нужно отметить, что негативные последствия изменения климата проявляются сами по себе, а вот чтобы аграрии могли получить пользу от изменения климата, для этого нужно проделать огромную работу по адаптации сельского хозяйства к новым условиям. С чем столкнутся наши аграрии, сильно зависит от того, в какой климатической зоне находятся их хозяйства.





С точки зрения политики и управления движение должно быть сверху вниз и снизу вверх. Правительство должно дать серьезный сигнал аграриям, что происходит изменение климата и важно менять методы работы. В то же время никто лучше фермеров не знает своей земли, и государство должно собирать от них обратную информацию, чтобы лучше понимать, что происходит на отдельных территориях. Управленцы должны слышать голоса с мест, а не только спускать планы по урожаям, выполнять которые будет все труднее.





То есть важность проблемы должна быть признана на государственном уровне. Должна быть разработана стратегия адаптации к изменениям климата в целом для страны, национальные отраслевые стратегии и планы адаптации. Однако такие общие стратегии должны давать возможность гибко разрабатывать конкретные планы для регионов, вплоть до отдельных хозяйств. Нужно учитывать появление новых климатических зон и другие факторы в конкретных местностях.





Нужно проводить исследования, где и чем можно заменить сельскохозяйственные культуры. Нельзя просто скопировать опыт Украины. Да, климатические условия на юге Беларуси становятся схожими с таковыми в центральной Украине, но у нас разные поч­вы. Как их культуры будут расти на наших почвах? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вовлекать ученых. Только тогда замена культур действительно будет эффективной.





Нельзя не отметить и то, как на проблему изменения климата смотрят в Беларуси и Европе. У нас говорят, мол, идет потепление, значит, нужно выращивать новые виды культур и придумать, как бороться с новыми сорняками и вредителями. На этом все. Но ведь сельское хозяйство это не только растениеводство и животноводство. Вопрос нужно рассматривать намного шире.





Мне пришлось разговаривать с белорусскими экспортерами молока. Когда я спросила, учитывают ли они изменения климата в своей деятельности, в ответ услышала, что это их не касается. Но на самом деле еще как касается. Если по-простому, то потребуется гораздо больше охлаждающего оборудования в местах содержания животных, на производстве и при транспортировке. Холодильникам и кондиционерам придется работать дольше и на больших мощностях, как следствие — возрастет потребление электроэнергии, а значит, и расходы предприятий.





Кроме того, Беларусь зависит не только непосредственно от климата, но и от климатической политики других стран. Европейский союз внедряет «Европейский зеленый курс». Потенциально это может означать, что продукция из Беларуси будет облагаться налогом в зависимости от углеродоемкости продукции. И это тоже влияние климата на сельское хозяйство.





Новая европейская стратегия развития сельского хозяйства, разработанная в рамках «Зеленой сделки», называется Fromfarmtofork («От фермы до вилки»). Уже из самого названия понятно, что в ней применяется комплексный подход. Обсуждаются меры по сокращению транспортных расходов, делается акцент на потребление продукции местного производства, рассматривается вопрос поддержки фермеров и другие меры по минимизации негативных последствий изменения климата.





Кстати, большая роль в этой стратегии отводится сектору страхования. Ведь риски для фермеров повышаются, и нужен механизм компенсации ущерба. Страховщики в ЕС очень хорошо осведомлены об изменениях климата как в части научных прогнозов, так и в части политики: для них это важнейший фактор, определяющий финансовые риски бизнеса. В Беларуси такого, к сожалению, нет. В 2016 году разработчики документа нацио­нальной стратегии адаптации сельского хозяйства к изменениям климата (проект Евросоюза Clima East) впервые вовлекли в дискуссию страховщиков, и те проявили интерес к этой теме и четкое понимание ее важности. Но с тех пор особых подвижек в этом вопросе я не заметила.





Таким образом, можно заключить, что изменение климата прямо или косвенно повлияет не только на сельское хозяйство, но и на все другие сферы, связанные с ним: пищевую, перерабатывающую, текстильную промышленность, рыболовство, лесоводство, агротуризм. Изменится структура импорта и экспорта. Чтобы минимизировать ущерб от климатических изменений, недостаточно подготовить и проводить мероприятия лишь в отдельных областях экономики. Нужна как минимум национальная климатическая политика и национальная стратегия адаптации, которые объединят все кусочки пазла. У нас такого стратегического документа сейчас нет.





Конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с выбросами CO2 на глобальном уровне. Но получит ли Беларусь преимущества от изменения климата, зависит и от политики государства.